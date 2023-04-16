Depremin ardından böyle oldu! Tarihin en uzun sessizliği

Bölgede turistler için çeşitli ürünler satan 64 yaşındaki Hanefi Yurdagül, çocukluğundan beri Titus Tüneli ve Beşikli Mağara'nın bulunduğu alanda satış yaptığını söyledi. Turistik alanın ilk kez böylesine bir sessizlikle kaldığını anlatan Yurdagül, şöyle konuştu: "Yerli ve yabancı turistler buraya kafileler halinde gelirdi. Depremden önce burası çok yoğundu. Depremin ardından maalesef kimse yok. Kovid-19 sürecinde bile bu kadar sessizlik yoktu. Sabun çeşitleri, defne ve kantaron yağı, zeytinyağı, satıyorum. Deprem öncesi çay ve kahve de yapıp satıyorduk. Çorbamızı kaynatıyorduk ama şimdi kimseler yok. Bir an önce normale dönmeyi istiyoruz. Özellikle hafta sonları yürüyüş yolundan zor geçerdiniz. Buraya gelip, bizden ürün alanlar telefonla ulaştı. Halimiz hatırımızı sordu. Deprem öncesi günlerimizi arıyoruz."