Depremden sonra ortayla çıktı! Evin bodrumundan çıkan suyun sırrı ne?

Depremle birlikte evlerinin bahçesi ve bodrumundan su çıktığını belirten Özer, "O günden bugüne dek hala su akmakta. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde oluşturulan raporda zemin sıvılaşması olduğu tespit edildi." dedi. Özer, suyun kalitesiyle ilgili analiz yaptırdığını anlatarak, "Suyla ilgili bölgede bulunan bir firmada analiz yaptırdım. Suyun içilebilir değerinin olduğu belirtildi. Yaklaşık 2 ay oldu tahlili yaptıralı. Şu andaki durumu ne bilmiyoruz. Bahçede sondaj kullanıyorduk. Onda da herhangi bir sıkıntı ve problem yok. Şu anda mevcut durumu nedir, bilmiyoruz. Bu konuda endişeliyiz." ifadesini kullandı.