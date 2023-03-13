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Yaşam
10
Depremden sonra kaydedildi! Evleri teğet geçti yolu bu hale getirdi

2023-03-13 10:11:27
Depremden sonra kaydedildi! Evleri teğet geçti yolu bu hale getirdi

Hatay'da evleri teğet geçen fay hattı yolları yerle bir etti.

#1
Foto - Depremden sonra kaydedildi! Evleri teğet geçti yolu bu hale getirdi

Yıkıcı depremlerin vurduğu Hatay'da fay hattının geçtiği her nokta yerle bir oldu. Samandağ'a bağlı Tekebaşı Mahallesi'nde evleri teğet geçen yol da depremde yıkıldı.

#2
Foto - Depremden sonra kaydedildi! Evleri teğet geçti yolu bu hale getirdi

Türkiye'yi yasa boğan depremler binlerce kişinin ölümüne, on binlerce yapının ise yıkılıp ağır hasar almasına neden oldu. Depremde en büyük yarayı alan şehirlerden Hatay'da ise hem yapılar hem de çevrede çok büyük zarar meydana geldi.

#3
Foto - Depremden sonra kaydedildi! Evleri teğet geçti yolu bu hale getirdi

Birçok noktada olduğu gibi Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesi'nde bulunan yol da deprem nedeniyle çöktü. Evleri teğet geçen yol trafiğe kapatıldı.

#4
Foto - Depremden sonra kaydedildi! Evleri teğet geçti yolu bu hale getirdi

Çöken yolda evi bulunan Mehmet Eryılmaz, "Bu yol ilk depremde çöktü. Yol çöktüğü zaman bir araba içine düştü, biz o sesle uyandık. Yol artçı depremler ile daha fazla yıkıldı" dedi.

#5
Foto - Depremden sonra kaydedildi! Evleri teğet geçti yolu bu hale getirdi

#6
Foto - Depremden sonra kaydedildi! Evleri teğet geçti yolu bu hale getirdi

#7
Foto - Depremden sonra kaydedildi! Evleri teğet geçti yolu bu hale getirdi

#8
Foto - Depremden sonra kaydedildi! Evleri teğet geçti yolu bu hale getirdi

#9
Foto - Depremden sonra kaydedildi! Evleri teğet geçti yolu bu hale getirdi

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