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Depremden etkilenen çocukların yüzünü varillerden yaptığı tırtıl ile güldürdü

2023-02-16 14:48:35
Depremden etkilenen çocukların yüzünü varillerden yaptığı tırtıl ile güldürdü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde varillerden tırtıl yaparak çadırlarda ve barınma merkezlerinde kalan depremzede çocukları gezdirip eğlendiren İsmail Hakkı Gök, çocukların yüzünü güldürdü.

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Foto - Depremden etkilenen çocukların yüzünü varillerden yaptığı tırtıl ile güldürdü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesinde çalışmalar devam ederken, depremzedelerin yaraları sarılmaya çalışıyor. Depremden etkilenen, çadırlarda ve barınma merkezlerinde kalan çocuklardan depremin izlerini silmek için de çeşitli faaliyetler yürütülüyor. Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde depremzedelerin kaldığı ve çadırlar ve barınma merkezlerindeki çocuklar için çalışma yapan gönüllü İsmail Hakkı Gök, varillerden tırtıl yaptı. Varilden tırtıla çocukları bindirip gezdiren Gök, onların yüzünü güldürdü. İsmail Hakkı Gök, depremin yaralarının birlikte sarılacağını belirterek, depremin olduğu ilk günden itibaren depremzede olarak ne yapabiliriz diye düşündüğünü söyledi. Gök, kendi imkanları dahilinde yaptığı tırtıl ile sahada olduğunu belirterek, “Afet çadır bölgelerinde, mahallelerde, ilçemizde gidilmesi gereken birçok yere gittik. Yeterli mi, değil. İnşallah tüm Düziçi’nde ücretsiz bir şekilde gönüllü bir hareket olarak gezmeyi düşünüyoruz. Çocukların deprem sonrası bu travmayı atlatmaları için kendi adımıza karınca misali bir şeyler yapıyoruz” dedi. Gök, yerel yönetimler ve kaymakamlık ile koordineli bir şekilde gidebildiği her yere gitmeye çalıştıklarını kaydetti.

#2
Foto - Depremden etkilenen çocukların yüzünü varillerden yaptığı tırtıl ile güldürdü

Depremzedelerin bulunduğu barındığı merkezlerde çalışma yapan gönüllüler de, Osmaniye Düziçi Gençlik Merkezinde İsmail Hakkı Gök’ün sağladığı katkıyla tasarladığı tırtıl ile çocukları eğlendirdiklerini belirterek, psikolojik destek sağlamaya çalıştıklarını, çocukların bu felaketten en güzel şekilde psikolojik olarak kurtulmaları için çaba gösterdiklerini söyledi.

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Foto - Depremden etkilenen çocukların yüzünü varillerden yaptığı tırtıl ile güldürdü

Depremzede vatandaşlar ve çocuklar da İsmail Hakkı Gök’e teşekkür etti. Tırtılla gezen ve yüzü gülen çocuklar, yaşadıkları mutluluğu ifade etti.

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