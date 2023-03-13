Deprem sonrası bu sorunun cevabı merak ediliyor! Molozlar ne yapılacak?

“Asrın Felaketi” olarak nitelendirilen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Depremlerde yıkılan binaların enkazlarındaki molozların geri dönüşüme kazandırılması gerektiğini belirten İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müslüm Murat Maraş, depremin vurduğu şehirlerde yıkımdan geriye kalan molozların çevreye zarar vermeden geri dönüşüme kazandırılarak ekonomiye katkı sağlanması gerektiğine dikkat çekti. İnşaat molozlarının kendi aralarında ayrıştırıldıktan sonra geri dönüştürülerek elde edilecek malzeme ile inşaatlarda dayanıklılığı artıracak ürün elde edeceklerini belirten Maraş, “ İlk etapta molozların malzemeleri kendi aralarında ayrıştırılabilir. Özellikle demirlerin çıktığı malzemeler, plastikler, camlar bunlar kendi aralarında ayrıştırılabilir. Ama bizim burada yaptığımız çalışmada ise özellikle beton kısmında. Geri dönüşümlü beton malzemeleri tekrardan ekonomiye kazandırabileceğiz. Bunlar kontrollü bir şekilde geri dönüşüme kazandırıldığı sürece özellikle ülkemiz için hem maliyet olarak hem de ekonomik olarak ciddi önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum.” şeklinde konuştu.