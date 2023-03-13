Deprem sonrası bu sorunun cevabı merak ediliyor! Molozlar ne yapılacak?

Çimento sektörünün alternatif malzemelere yönelmesi için geri dönüşümden elde edilecek ürünlerin inşaatlarda kullanılacak çimento ihtiyacını da karşılayabileceğine değinen Maraş, “Burada yaptığımız çalışmada özellikle malzemenin düşük kalitesini yeni geliştirdiğimiz yöntemlerle daha yüksek dayanımlara çıkartabiliyoruz. Kullanılan yapı malzemeleri genelde düşük dayanımlı yapı malzemeleri. Bizim geliştirdiğimiz yeni “alkali aktivasyon yöntemi” dediğimiz yöntemle yüksek dayanımlara hatta ultra yüksek dayanımlara çıkartabiliyoruz. Özellikle sadece çimentoda elde edemediğimiz dayanımları bu geliştirdiğimiz yöntemle elde edebiliyoruz. En son yaptığımız çalışmada C100-120 betonla yaklaşık Malatya Büyükşehir Belediyesi ve İnönü Üniversitesinin ortak projesinde bunu alt yapılarda kullanılacak çimentosuz beton boru ürettik. Uygulamasını da yaptık bundan sonraki süreçte bunların çeşitli olarak detaylandırılıp hem alt yapılarda hem de üst yapılarda kullanımı rahatlıkla sağlanabilir. Şuanda Paris Antlaşmasında karbon salınımı en yüksek olan yapı malzemelerinden bir tanesi de çimento sektörü. Çimento sektörünün yeni alternatif malzemelerine yönelmesi için bu kaynakların tekrardan kullanılması hem inşaat sektöründe çimentoya olan ihtiyacın bir kısmının bu şekilde giderilmesi sağlanacak hem de dünyada bunanla ilgili örnek bir proje olacak ve bunun ülkemiz olarak önemli bir projeye adım atılacağı düşünülmektedir” diye konuştu.