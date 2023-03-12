Deprem onları da etkiledi! Binlerce yıllık eserlerin son hali

Müzenin bulunduğu mahallede yaşadığını belirten müze ziyaretçilerinden Mustafa Güneş, "Zor bir gündü, zor bir süreçti ama Allah’ın lütfu bu, gördüğünüz gibi köyümüzde çok bir şey yok. Köyümüzde hasar gören evlerimiz var ama can kaybımız yok. Burada çok büyük bir açık alan müzesi de bulunuyor. Dünyanın en büyük açık hava müzesi olarak geçiyor, burada da bir şey yok.