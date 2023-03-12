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Yaşam
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Deprem onları da etkiledi! Binlerce yıllık eserlerin son hali

2023-03-12 14:30:48
Deprem onları da etkiledi! Binlerce yıllık eserlerin son hali

Gaziantep İslahiye'de bulunan Hitit heykellerinin son hali görüntülendi.

#1
Foto - Deprem onları da etkiledi! Binlerce yıllık eserlerin son hali

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen yerler arasında bulunan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde açık hava müzesinde yer alan, milattan önce 1200'lü yıllara ait Hitit heykelleri depremlerden hasar almadan kurtuldu.

#2
Foto - Deprem onları da etkiledi! Binlerce yıllık eserlerin son hali

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7, 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin etkilediği İslahiye'nin ilçe merkezine 23 kilometre uzaklıkta olan Yesemek Mahallesi'ndeki yer alan, açık hava müzesindeki milattan önce 1200'lerde varlığını sürdüren Genç Hitit Dönemi'ne ait ve 1 ila 10 ton arasındaki taş heykeller depremi hasarsız atlattı.

#3
Foto - Deprem onları da etkiledi! Binlerce yıllık eserlerin son hali

Küçük bir dağın eteğinde bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi'ndeki 564 heykelden çok az bir kısmının sallantıda yan yattığı ve yer değiştirdiği belirlenirken, heykellerde telafisi mümkün olmayan bir hasarın ise tespit edilmediği öğrenildi.

#4
Foto - Deprem onları da etkiledi! Binlerce yıllık eserlerin son hali

Depremde kadın, ayı adam, aslan figürleri, mimari parçalar, savaş arabaları figürlerinin yer aldığı dev taşların büyük bir bölümünün bulundukları yerlerde sağlam bir şekilde ayakta kaldığını belirten yetkililer, deprem anında bazı kayaların ise heykellerle iç içe girmesine rağmen ciddi bir hasarın oluşmadığını kaydetti. Yetkililer, müze içerisindeki eski ve taş yapıdan oluşan bir kulübenin duvarlarında ise küçük çaplı çökme meydana geldiğini ifade etti.

#5
Foto - Deprem onları da etkiledi! Binlerce yıllık eserlerin son hali

Müzenin bulunduğu mahallede yaşadığını belirten müze ziyaretçilerinden Mustafa Güneş, "Zor bir gündü, zor bir süreçti ama Allah’ın lütfu bu, gördüğünüz gibi köyümüzde çok bir şey yok. Köyümüzde hasar gören evlerimiz var ama can kaybımız yok. Burada çok büyük bir açık alan müzesi de bulunuyor. Dünyanın en büyük açık hava müzesi olarak geçiyor, burada da bir şey yok.

#6
Foto - Deprem onları da etkiledi! Binlerce yıllık eserlerin son hali

Zemini sağlammış. Taşlarda, heykellerde kayma olmuş. Zemini sağlam olduğu için fazla bir zarar olmamış. Hafif yan yatmalar olmuş ama yine de sağlam ayakta müzemiz, gelip keşif edilebilir, gezilebilir" diye konuştu.

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