Deprem meprem dinlemediler, bunu satıp milyon dolarlar kazandılar! Amerika’dan Almanya’ya kadar tam 25 ülke peşinde! Siz ne yaptınız böyle

2023 yılı şubat ayında gerçekleşen büyük deprem felaketinin ardından ekonomiyi güçlendirmek için yeniden kolları sıvayan Gaziantepliler milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İlçe ekonomisini güçlendirmek için canla başla çalıştıklarını ifade eden Türkmen, açıklamalarını şu sözlerle sonlandırdı: "İlçedeki 25 civarındaki pul biber işleme tesisi sahipleriyle biber üreticilerini bir araya getirdik. Depremin yaralarını hızla sararken 25 ülkeye 1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu da benim ilçem için içerdeki çalışan işverenler için ve çiftçiler için ciddi bir katkı oldu. Bu şekilde ilçemizi inşallah daha iyi yerlere getirmeye çalışacağız."