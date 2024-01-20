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Deprem meprem dinlemediler, bunu satıp milyon dolarlar kazandılar! Amerika’dan Almanya’ya kadar tam 25 ülke peşinde! Siz ne yaptınız böyle

2024-01-20 13:05:49
Deprem meprem dinlemediler, bunu satıp milyon dolarlar kazandılar! Amerika’dan Almanya’ya kadar tam 25 ülke peşinde! Siz ne yaptınız böyle

Türkiye'nin önemli üretim merkezleri arasında yer alan Gaziantep'in İslahiye ilçesi, deprem falan dinlemedi milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Amerika'dan Almanya'ya, İngiltere'den İtalya'ya kadar tam 25 ülke kapış kapış götürüyor. İşte Türkiye'nin ekonomisini şahlandıran o ürün… Sofralık kırmızı biber üretim merkezi olan Gaziantep'in İslahiye ilçesi 25 ülkeye 1 milyon dolarlık ürün satışı gerçekleştirdi. 2023 yılında büyük bir depremle sarsılan Gaziantep, 1 milyonluk ürün satışı ile deprem falan dinlemedi. İslahiye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Türkmen, ilçenin sofralık kırmızı biberde önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

#1
Foto - Deprem meprem dinlemediler, bunu satıp milyon dolarlar kazandılar! Amerika’dan Almanya’ya kadar tam 25 ülke peşinde! Siz ne yaptınız böyle

İslahiye ilçesinde 20.000 dönüm ve 25 tesiste gerçekleştirilen sofralık pul biber üretimi 25 ülkeye ihraç edilmektedir. Gerçekleştirilen dış satışları işaret eden Selahattin Türkmen, sofralık pul biberin Türkiye'ye 1 milyon dolar getirisi olduğunu söyledi. Bölgede üretilen biberlerin hem lezzetli hem de kaliteli olduğunu ifade eden Türkmen, coğrafi işaretli lezzeti Amerika, Almanya, Hollanda, İngiltere, İtalya, Fransa ve Romanya'nın yanı sıra birçok Orta Doğu ülkesine satıldığını ifade etti.

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Foto - Deprem meprem dinlemediler, bunu satıp milyon dolarlar kazandılar! Amerika’dan Almanya’ya kadar tam 25 ülke peşinde! Siz ne yaptınız böyle

2023 yılı şubat ayında gerçekleşen büyük deprem felaketinin ardından ekonomiyi güçlendirmek için yeniden kolları sıvayan Gaziantepliler milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İlçe ekonomisini güçlendirmek için canla başla çalıştıklarını ifade eden Türkmen, açıklamalarını şu sözlerle sonlandırdı: "İlçedeki 25 civarındaki pul biber işleme tesisi sahipleriyle biber üreticilerini bir araya getirdik. Depremin yaralarını hızla sararken 25 ülkeye 1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu da benim ilçem için içerdeki çalışan işverenler için ve çiftçiler için ciddi bir katkı oldu. Bu şekilde ilçemizi inşallah daha iyi yerlere getirmeye çalışacağız."

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