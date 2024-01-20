2024-01-20 13:05:49 Deprem meprem dinlemediler, bunu satıp milyon dolarlar kazandılar! Amerika’dan Almanya’ya kadar tam 25 ülke peşinde! Siz ne yaptınız böyle
Türkiye'nin önemli üretim merkezleri arasında yer alan Gaziantep'in İslahiye ilçesi, deprem falan dinlemedi milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Amerika'dan Almanya'ya, İngiltere'den İtalya'ya kadar tam 25 ülke kapış kapış götürüyor. İşte Türkiye'nin ekonomisini şahlandıran o ürün… Sofralık kırmızı biber üretim merkezi olan Gaziantep'in İslahiye ilçesi 25 ülkeye 1 milyon dolarlık ürün satışı gerçekleştirdi. 2023 yılında büyük bir depremle sarsılan Gaziantep, 1 milyonluk ürün satışı ile deprem falan dinlemedi. İslahiye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Türkmen, ilçenin sofralık kırmızı biberde önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu söyledi.