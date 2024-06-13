2024-06-13 09:50:34 Deprem izolatörlü konutlara talep artıyor
Geçen yıl yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaşların konut tercihlerinde ‘depreme dayanıklılık’ ön plana çıkarken, özellikle sismik deprem izolatörlü konut projelerine ilgi artmış durumda. Deprem sırasında binanın taşıyıcı sistemi üzerindeki kuvvetleri azaltarak, yapının hasar görmesini engelleyen veya azaltan sismik izolatörlü sistemler son dönemde Türkiye’de bir süredir özellikle hastanelerde kullanılmaya başlanmış durumda. Yeni kamu binalarında da kullanımına rastlanan sismik izolatörler son dönemde nadiren de olsa konutlarda da uygulanmaya başlandı. Son dönemde konut alırken vatandaşların tercih kriterlerinin başında ‘depreme dayanıklılık’ gelirken, özellikle sismik izolatörlere sahip binaların tercih edildiği belirtiliyor.