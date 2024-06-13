Deprem izolatörlü konutlara talep artıyor

"Güvenli yaşam ve yeşil odaklı anlayışla" öne çıkan projenin Sancaktepe'nin en merkezi konumunda yer aldığını dile getiren Hocaoğlu, çevre dostu özellikleri ve sunduğu güvenlik imkanlarıyla ideal yaşam alanı sunan Japon Konutları'nda pek çok sosyal donatı alanını bulunacağını bildirdi. "Yeni projelerimizi çok yakında açıklayacağız" Hocaoğlu, deprem sismik izolatörlü konut projelerine ilginin kendilerini yeni yatırımlar için cesaretlendirdiğini belirterek, "Yatırımcılarımızın ilgisinden dolayı çok memnunuz. Bu nedenle Japon Konutları projelerimiz İstanbul'un ve hatta Türkiye'nin farklı illerinde devam edecek. Somutlaşmak üzere olan birkaç projemiz var. Arazilerimiz hazır olmak üzere. Projeler netleşince bu konuda da yeni müjdelerimizi paylaşacağız" diye konuştu.