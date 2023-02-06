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Deprem Hatay'ı böyle vurdu

2023-02-06 11:07:20
Deprem Hatay'ı böyle vurdu

Kahramanmaraş merkezli deprem Hatay'da yıkımlara yol açtı.

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Foto - Deprem Hatay'ı böyle vurdu

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki deprem, Hatay merkez ve ilçelerinde de büyük yıkıma yol açtı.

#2
Foto - Deprem Hatay'ı böyle vurdu

Deprem nedeniyle Hatay merkez ve ilçelerinde çok sayıda bina yıkılırken, birçoğu da hasar gördü. Dörtyol'da 5 katlı ve Payas ilçesinde 3 katlı bir binanın yıkıldığı bilgisine ulaşılırken, Reyhanlı ve Erzin ilçelerinde de evlerin zarar gördüğü ve çökmeler meydana geldiği kaydedildi. Merkezde de çok sayıda binanın yıkıldığı Hatay'da, Payas ilçesinde çöken 3 katlı müstakil binanın enkazında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Aynı binadan 11 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. İskenderun ilçesinde ise aralarında devlet hastanesinin de bulunduğu 20'nin üzerinde bina yıkıldı.

#3
Foto - Deprem Hatay'ı böyle vurdu

Öte yandan, Serinyol ilçesinde de askeri birliğe bağlı bir binanın çöktüğü ve yaralıların olduğu ifade edildi. Günün ağarmasıyla birlikte depremin boyutunun gözler önüne serildiği şehirde vatandaşlar ve tüm ekipler seferber edilirken, bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

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