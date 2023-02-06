Deprem Hatay'ı böyle vurdu

Deprem nedeniyle Hatay merkez ve ilçelerinde çok sayıda bina yıkılırken, birçoğu da hasar gördü. Dörtyol'da 5 katlı ve Payas ilçesinde 3 katlı bir binanın yıkıldığı bilgisine ulaşılırken, Reyhanlı ve Erzin ilçelerinde de evlerin zarar gördüğü ve çökmeler meydana geldiği kaydedildi. Merkezde de çok sayıda binanın yıkıldığı Hatay'da, Payas ilçesinde çöken 3 katlı müstakil binanın enkazında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Aynı binadan 11 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. İskenderun ilçesinde ise aralarında devlet hastanesinin de bulunduğu 20'nin üzerinde bina yıkıldı.