Deprem cam terasa zarar verdi mi?

Yaşadıkları köyde çok fazla binanın yıkıldığını belirten Emirhan Havranoğlu, “Depremde köyümüz hasar aldı ve dayanıklı değil. O yüzden burada yengemlerde kalıyoruz, onların evi daha dayanıklı. Köyümüzde toprak evler yıkıldı, beton evlerin çatıları çöktü, çok kötü durumda. Enkaz altında olan akrabalarımız var, evi tamamen yıkılanlar var. Cam terası gezmeye geldik, camlar çok dayanıklı. İlk korkutucu geldi ama ondan sonra eğlenceli geldi” dedi.