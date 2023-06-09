Deprem bölgesi Osmaniye’de hac kafilesi dualarla uğurlandı

Bu yolculuğu Rabbim kendine nasip eden kardeşlerimiz çok nasipli 6 Şubat gibi bir felaketin ardından ülke olarak moralimizin bozacak şekilde üzerimize çöken moralsizlikten sonra ruhların tekrar yeniden ayağa kalkacağı yeniden duşunu alıp secdeye varacağı bir yolculuğa çıkıyorsunuz, Rabbim hayırlı uğurlu eylesin. Allah’u Teâla herkese nasip etmiyor bu bir gerçek, ne olursan ol, maddi gücün ne olursa olsun makam mevki ne olursa olsun vakti saati geldiği zaman kapıyı Allah çalıyor. Bu sene geçen sene nice insanlar vardı hayali olan ölen kardeşlerimiz vardı bu dönemde vefat etmeseydi sırası ile gidecek insanlar vardı ama Rabbim inşallah ölen kardeşlerimizin de bu niyetlerini kabul eylesin.