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Depolarınızı fulleyin! Tatil öncesi araç sahiplerini üzecek haber... İşte aylar sonra eşitlenen motorin ve benzin güncel fiyatları

2023-06-20 23:16:29
Depolarınızı fulleyin! Tatil öncesi araç sahiplerini üzecek haber... İşte aylar sonra eşitlenen motorin ve benzin güncel fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında peş peşe gelen zamlar sonrası 24 TL'nin üzerine çıkan motorin ile benzin fiyatları eşitlenmiş oldu. Vatandaşlar tatil hazırlığı yaparken, araç sahiplerini üzecek bir haber daha geldi. Dolar kurundaki artış nedeniyle sektör yetkilileri Cuma günü benzine zam beklediklerini açıkladı. İşte 20 Haziran Salı günü itibariyle İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel mazot ve benzin fiyatları...

#1
Foto - Depolarınızı fulleyin! Tatil öncesi araç sahiplerini üzecek haber... İşte aylar sonra eşitlenen motorin ve benzin güncel fiyatları

Motorin litre fiyatları bugünden itibaren 1,64 TL zamlandı. Böylece ortalama olarak fiyatlar 26 Ocak sonrasında ilk kez 24 TL’nin üzerine yükseldi. Gelen 1,64 liralık zammın ardından fiyatlar ortalama olarak İstanbul’da 23,83 TL, Ankara’da 24,23 TL ve İzmir’de 24,31 TL oldu.

#2
Foto - Depolarınızı fulleyin! Tatil öncesi araç sahiplerini üzecek haber... İşte aylar sonra eşitlenen motorin ve benzin güncel fiyatları

Mazot fiyatı son olarak 7 Haziran’da 1,36 TL ve bir gün sonrasında ise 1,37 kuruş zamlanmıştı.

#3
Foto - Depolarınızı fulleyin! Tatil öncesi araç sahiplerini üzecek haber... İşte aylar sonra eşitlenen motorin ve benzin güncel fiyatları

Motorindeki zam beklentisinin ardından gözler benzine çevrilmişti. Benzin fiyatları için bugün zam gelmesi beklenmiyor.

#4
Foto - Depolarınızı fulleyin! Tatil öncesi araç sahiplerini üzecek haber... İşte aylar sonra eşitlenen motorin ve benzin güncel fiyatları

Ancak sektör yetkililerinden edinilen bilgiye göre benzin litre fiyatı için ürün fiyatlarında ya da dolar/TL kurunda düşüş yaşanmazsa hafta sonuna doğru zam gelme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.

#5
Foto - Depolarınızı fulleyin! Tatil öncesi araç sahiplerini üzecek haber... İşte aylar sonra eşitlenen motorin ve benzin güncel fiyatları

Zammın Cuma gece yarısından itibaren geçerli olabileceği öne sürüldü.

#6
Foto - Depolarınızı fulleyin! Tatil öncesi araç sahiplerini üzecek haber... İşte aylar sonra eşitlenen motorin ve benzin güncel fiyatları

Benzin fiyatı 30 Mayıs’ın ardından önce 66 kuruş ve ardından 2,70 TL artmıştı.

#7
Foto - Depolarınızı fulleyin! Tatil öncesi araç sahiplerini üzecek haber... İşte aylar sonra eşitlenen motorin ve benzin güncel fiyatları

Akaryakıt fiyatları son günlerde yine artışa geçti. Bunun en büyük sebebi ise brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma olarak gösteriliyor. Brent petrol fiyatı geçtiğimiz hafta yükselişe geçerek 77 dolar seviyesine yaklaşmıştı. Ancak petrol fiyatları bugün düne göre hafif düşüşle 75,94 dolardan işlem görürken dolar/TL kuru 23,59 civarında seyrediyor.

#8
Foto - Depolarınızı fulleyin! Tatil öncesi araç sahiplerini üzecek haber... İşte aylar sonra eşitlenen motorin ve benzin güncel fiyatları

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI ( 20 HAZİRAN 2023 SALI) İSTANBUL Benzin: 24.02 TL Motorin: 23.83 TL

#9
Foto - Depolarınızı fulleyin! Tatil öncesi araç sahiplerini üzecek haber... İşte aylar sonra eşitlenen motorin ve benzin güncel fiyatları

ANKARA Benzin: 24.42 TL Motorin: 24.23 TL

#10
Foto - Depolarınızı fulleyin! Tatil öncesi araç sahiplerini üzecek haber... İşte aylar sonra eşitlenen motorin ve benzin güncel fiyatları

İZMİR Benzin: 24.41 TL Motorin: 24.31 TL

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