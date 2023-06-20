2023-06-20 23:16:29 Depolarınızı fulleyin! Tatil öncesi araç sahiplerini üzecek haber... İşte aylar sonra eşitlenen motorin ve benzin güncel fiyatları
Akaryakıt fiyatlarında peş peşe gelen zamlar sonrası 24 TL'nin üzerine çıkan motorin ile benzin fiyatları eşitlenmiş oldu. Vatandaşlar tatil hazırlığı yaparken, araç sahiplerini üzecek bir haber daha geldi. Dolar kurundaki artış nedeniyle sektör yetkilileri Cuma günü benzine zam beklediklerini açıkladı. İşte 20 Haziran Salı günü itibariyle İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel mazot ve benzin fiyatları...