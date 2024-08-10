  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
8
Denizin tehlikeli çiçekleri! Anemonlar o ilde kayıt altında alındı

2024-08-10 21:36:07
Denizin tehlikeli çiçekleri! Anemonlar o ilde kayıt altında alındı

İzmit Körfezi'nin derinliklerinde denizin tehlikeli çiçekleri olan "anemonlar" kayıt altına alındı.

#1
Foto - Denizin tehlikeli çiçekleri! Anemonlar o ilde kayıt altında alındı

Su altı fotoğrafçısı ve dalış eğitmeni Mehtap Akbaş Çiftci, İzmit Körfezi'nde yaptığı dalışta canlı renkleri, narin yapıları, sıra dışı güzellikleriyle dikkati çeken anemonları kayıt altına aldı.

#2
Foto - Denizin tehlikeli çiçekleri! Anemonlar o ilde kayıt altında alındı

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Kirazlıyalı bölgesinde gerçekleştirilen dalışta, İzmit Körfezi ve Marmara Denizi'nin sıra dışı güzelliği anemonlar su altı kamerasıyla görüntülendi.

#3
Foto - Denizin tehlikeli çiçekleri! Anemonlar o ilde kayıt altında alındı

Estetik oldukları kadar zehirli de olan ve görüntüleriyle çiçek buketlerini andıran anemonlar, "denizin tehlikeli çiçekleri" olarak biliniyor.

#4
Foto - Denizin tehlikeli çiçekleri! Anemonlar o ilde kayıt altında alındı

Çiftci, 10 ila 20 metre derinliklerde gerçekleştirdiği dalışlarda, deniz ekosistemi için önemli bir yere sahip olan anemonları kayıt altına aldıklarını belirtti. Dalışın yaklaşık 2 saat sürdüğünü aktaran Çiftci, "İzmit Körfezi, Marmara Denizi'ne bağlı olduğu için akıntının çok olduğu, yüzeyi Karadeniz, alt tabakası ise Ege sularıyla beslenen bir körfez. Dolayısıyla burada biyoçeşitlilik oldukça fazla." dedi. "Su altının çiçekleri" olarak adlandırdıkları anemonları görüntülemekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çiftci, "Belli bölgelerde yoğunlaşmış. Kirazlıyalı'da popülasyon olarak daha fazla. Mesela Gölcük Değirmendere'de de var ama çok az. Kirazlıyalı bölgesi bildiğiniz bir tarla gibi." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Denizin tehlikeli çiçekleri! Anemonlar o ilde kayıt altında alındı

"Yarı sesil (yarı dibe bağımlı) yaşayan, zehirli dokunaçlara sahip anemonlar, içlerinde barındırdıkları ve birlikte yaşadıkları zooxanthellae alglerinden dolayı sarı, yeşil renk alıyorlar. Denizde akıntıların etkisiyle nazlı nazlı salınan anemonların uçları ise mor renkte. Tür, renkleri ve formları nedeniyle özellikle su altı fotoğrafçılarının gözdesi konumunda. Boyları 20 santimetre kadar olabilen kayalık, sığ zeminlerde yaşam bulan anemonlar, planktonik canlılarla besleniyor. Anemonlar daha çok 'denizin tehlikeli çiçekleri' olarak algılanıyorlar. Görüntüleri sebebiyle fotojenikler. Dibe bağımlı olarak yaşıyorlar."

#6
Foto - Denizin tehlikeli çiçekleri! Anemonlar o ilde kayıt altında alındı

İzmit Körfezi'ne, Marmara Denizi'ne dalış konusunda biraz çekinceli yaklaşıldığına işaret eden Çiftci, "Aslında İzmit Körfezi' de Marmara Denizi de biyoçeşitlilik olarak çok zengin bir yer. Bazı bölgelerde, özellikle Akdeniz Bölgesi'nde tür sayısı giderek azalmaya başladı ama biz Marmara'da özellikle su altı fotoğrafçıları olarak çok daha verimli, çok keyifli dalışlar gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

#7
Foto - Denizin tehlikeli çiçekleri! Anemonlar o ilde kayıt altında alındı

Dalış eğitmeni Selçuk Çiçekay da yaptıkları dalıştan bahsederek, "Burada birçok anemon bölgesi var. Su altı fotoğrafçıları buraya gelip anemonlardan fotoğraf ve görüntü alabilirler." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ajanslar son dakika kodu ile geçiyor: 637 uçak, 278 helikopter, 29 bin 507 İHA düşürüldü
Gündem

Ajanslar son dakika kodu ile geçiyor: 637 uçak, 278 helikopter, 29 bin 507 İHA düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna güçlerine ait 637 uçak, 278 helikopter, 29 bin 507 İHA'nın imha edildiğini duyurdu...
Savaş kızışıyor! Ukrayna Rusya’ya girdi… Avrupa’ya ithal edilen tek doğal gaz tesisi ele geçirildi
Gündem

Savaş kızışıyor! Ukrayna Rusya’ya girdi… Avrupa’ya ithal edilen tek doğal gaz tesisi ele geçirildi

Kursk üzerinden Rus sınırını geçerek ikinci dünya savaşından sonra Rusya’nın ilk kez içine girildiği iddia edildi. Avrupa'ya doğalgaz sevkiy..
Hiç mi utanmadınız? İBB'de rezil atamalar! İmamoğlu A.Ş iş başında!
Siyaset

Hiç mi utanmadınız? İBB'de rezil atamalar! İmamoğlu A.Ş iş başında!

"Millete ait her şeyi, bir avuç insana değil, milletimize dağıtacağız." diyen İmamoğlu İBB'de çevresinden atamadığı tek bir koltuk bırakmadı..
Artık vatandaşa bedava olacak! Yürürlüğe girdi!
Ekonomi

Artık vatandaşa bedava olacak! Yürürlüğe girdi!

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan e-ticaret uygulamaları için geçerli "Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişi..
Sanki Yunan mahkemesi! Hz. Muhammed'e hakaret eden karaktersiz tahliye edildi!
Gündem

Sanki Yunan mahkemesi! Hz. Muhammed'e hakaret eden karaktersiz tahliye edildi!

Sosyal medyada Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle tutuklanan Z.K, avukatının itirazı üzerine tahliye e..
Teknoloji

"Türkiye'ye gizli bilgileri sattılar" diyorlardı! MMU Kaan'ın rakibi için imzalar atıldı

Geçtiğimiz aylarda Güney Kore'nin KF-21 projesinde veri hırsızlığı gündeme gelmişti. Bazı kendini bilmez Koreli analistler, projede çalışan ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23