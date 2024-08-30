2024-08-30 16:26:06 Denizden çıkanlar şoke etti! “Ciddi risklerle karşı karşıyayız"
Türkiye Çevre Ajansı, denizlerdeki kirlilikle mücadele etmeye devam ediyor. Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi "Ciddi risklerle karşı karşıyayız" dedi. İzmir Körfezi’nde yaşanan balık ölümleri ve şehre yayılan kötü koku deniz kirliliğini yeniden gündeme getirirken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Ajansı, denizlerdeki atıkların toplanması için kapsamlı bir çalışma başlattı. Türkiye Çevre Ajansı’nın, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 9 farklı bölgede faaliyete soktuğu 14 deniz süpürgesi, deniz yüzeyini tarayarak temizliyor, topladığı atıkların da bertarafını sağlıyor. CİDDİ RİSKLERLE KARŞI KARŞIYAYIZ Deniz kirliliği, önemi giderek artan bir konu. Bu konuya dikkat çeken Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, “Sanayi atıkları, evsel atıklar veya atık yönetimin iyi bir şekilde planlanmaması aynı şekilde deniz trafiğinin etkili bir şekilde denetlenmemesi veyahut vatandaşlarımızın bireysel amaçlı deniz kullanımlarına dikkat etmemesi sonucunda ciddi bir deniz kirliliği riskiyle karşı karşıyayız.” dedi.