  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rus basını duyurdu: Türkiye orada dengeleri bozdu! Güçleniyorlar

Engelli asansörü zemine çakıldı! Yaralılar var

Denizden çıkanlar şoke etti! “Ciddi risklerle karşı karşıyayız"

Türk İHA'sını düşürme emri veren Iraklı komutan hakkında flaş karar! Oraya götürüldü

Türkiye'nin yeni silahı havada kuş uçurtmayacak! Önüne gelen İHA'yı düşürecek

Çok nadir bulunuyor! Kahramanmaraş'ta şaşırtan keşif

Böyle anlaşma ne görüldü ne duyuldu! Türkiye o ülkeye İHA yapmayı öğretecek

Sonunda beklenen oldu! Sofyan Amrabat Fenerbahçe'de

Kurtlar Vadisi'nin Cerrahpaşalı Halit'i son haliyle şaşkına çevirdi!

Kerhanecinin bağışı ile yapılan adliyelerden adalet saraylarına Türkiye’de çok şey değişti bir onlar değişmedi! Rekortmen Manukyan olsa alkışlardınız!
Ekonomi
4
Denizden çıkanlar şoke etti! "Ciddi risklerle karşı karşıyayız"

2024-08-30 16:26:06
Denizden çıkanlar şoke etti! “Ciddi risklerle karşı karşıyayız"

Türkiye Çevre Ajansı, denizlerdeki kirlilikle mücadele etmeye devam ediyor. Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi "Ciddi risklerle karşı karşıyayız" dedi. İzmir Körfezi’nde yaşanan balık ölümleri ve şehre yayılan kötü koku deniz kirliliğini yeniden gündeme getirirken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Ajansı, denizlerdeki atıkların toplanması için kapsamlı bir çalışma başlattı. Türkiye Çevre Ajansı’nın, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 9 farklı bölgede faaliyete soktuğu 14 deniz süpürgesi, deniz yüzeyini tarayarak temizliyor, topladığı atıkların da bertarafını sağlıyor. CİDDİ RİSKLERLE KARŞI KARŞIYAYIZ Deniz kirliliği, önemi giderek artan bir konu. Bu konuya dikkat çeken Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, “Sanayi atıkları, evsel atıklar veya atık yönetimin iyi bir şekilde planlanmaması aynı şekilde deniz trafiğinin etkili bir şekilde denetlenmemesi veyahut vatandaşlarımızın bireysel amaçlı deniz kullanımlarına dikkat etmemesi sonucunda ciddi bir deniz kirliliği riskiyle karşı karşıyayız.” dedi.

#1
Foto - Denizden çıkanlar şoke etti! "Ciddi risklerle karşı karşıyayız"

9 BÖLGEDE 14 DENİZ SÜPÜRGESİ FAALİYETTE Prof. Pirinççi, Türkiye Çevre Ajansı tarafından deniz kirliliğine yönelik farklı projelerin hayata geçirildiğini, bunlarda birinin de deniz süpürgeleri olduğunu belirtti. Tüm projelerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte çalıştıklarının altını çizen Prof. Dr. Pirinççi, “İstanbul başta olmak üzere 9 farklı bölgemizde, deniz süpürgesi diye tabir ettiğimiz 14 adet deniz yüzeyini temizleme aracı faaliyet halinde. İstanbul'un yanı sıra İzmir Körfezi, Bursa, Bandırma, Erdek, Muğla, Mersin gibi bölgelerde şu an deniz yüzeyi temizleme araçlarımız aktif bir şekilde operasyon yürütüyor.” ifadelerini kullandı. DENİZ TEMİZLİĞİ İÇİN ETKİLİ BİR ÇÖZÜM Deniz süpürgeleri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Pirinççi, “Bu araçlar belli bir mekanizmanın harekete geçmesiyle deniz yüzeyini tarıyor, başta çöpler olmak üzere atıkları biriktirip kendi haznesine alarak deniz suyunu tekrar geri bırakıyor. Dolayısıyla buradan toplanan çöpler de yine atık merkezlerine götürülüp bertaraf ediliyor. Dolayısıyla deniz yüzeyindeki çöplerin temizlenmesi noktasında etkili bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor.” diye konuştu.

#2
Foto - Denizden çıkanlar şoke etti! "Ciddi risklerle karşı karşıyayız"

DENİZDEN ÇIKANLAR PES DEDİRTTİ Prof. Dr. Pirinççi, toplanan atıkların görenleri şaşırttığını da kaydederek “Neler toplandığını görseniz. Plastikler en dikkat çekici şeyler ama bebek bezlerinden tutun da normal şartlar altında denizle ilişkisi olmasını düşünemeyeceğimiz atıkların toplandığını da görüyoruz.” dedi. DENİZİ KİRLETENLERE CEZAİ YAPTIRIM Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un çevre konusundaki hassasiyetine vurgu yaparak Türkiye Çevre Ajansı olarak her türlü deniz aracını denetlediklerini, denizi kirletenlere cezai yaptırım uyguladıklarını ve farkındalık eğitimleri verdiklerini belirten Prof. Dr. Pirinççi, “Aslında iki amacımız var. Birincisi, krizin etkilerini hızlı bir şekilde ortadan kaldırmak. Çöpse çöpün etkili bir şekilde toplanması, o çöpe neden olan kaynakların ortadan kaldırılması, gerekirse yaptırım uygulanması. İkinci aşamada ise bir daha o deniz kirliliğine neden olan faktörlerin ortaya çıkmaması için gerekli girişimlerde bulunulması.” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Denizden çıkanlar şoke etti! "Ciddi risklerle karşı karşıyayız"

VATANDAŞ MEMNUN İstanbul’da aktif operasyon halinde olan araçlar, vatandaşlar tarafından büyük bir beğeniyle takip edildi. İstanbul’da deniz süpürgelerinin çalışmalarını gören vatandaşlardan ev hanımı Şevkiye Özbay, bu uygulamanın genişletilmesini isterken “İnsanların bilgilendirilmesini istiyorum ben daha çok. İnsanlar bilinçlendirilse daha güzel olur. Başka böyle güzel bir vatan var mı?” dedi. HERKES ÖRNEK ALMALI Aşçılık yapan Fırat Baş, cezai işlem uygulanmasının önemine işaret ederken öğrenci Melih Kartal, “İnsanlar sürekli denize çöp atıyor. Özellikle Marmara, hiç denize girilmez halde. Bu araçlarla çöpleri topluyorlarmış. Bence güzel bir uygulama. İnşallah insanlar da örnek alır, denizlere çöp atmazlar.” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
F-16 savaş uçağı düşürüldü! İşte şimdi ortalık karışacak
Gündem

F-16 savaş uçağı düşürüldü! İşte şimdi ortalık karışacak

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, F-16 savaş uçağının muharebe sırasında düşürüldüğünü doğruladı.
Gelecek nesil İHA tasarımı ilk uçuşunu pilotlu yaptı!
Dünya

Gelecek nesil İHA tasarımı ilk uçuşunu pilotlu yaptı!

Amerika merkezli Northop Grumman ve Scaled Composites ortaklığı ile geliştirilen gelecek nesil İHA konseptine öncülük edecek uçuşunu ilk kez..
Amasya'da korku dolu anlar! Çocuklar hortumun arasında kaldı
Yaşam

Amasya'da korku dolu anlar! Çocuklar hortumun arasında kaldı

Amasya'da tarlada çıkan hortumun arasında kalan iki çocuk zor anlar yaşadı.

İstanbul Bayrampaşa'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var
Gündem

İstanbul Bayrampaşa'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir iş yerinin önünde yaşanan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olay yerind..
Baykar'dan Tolun bombası! Selçuk Bayraktar'dan Türkiye'yi sallayacak paylaşım
Teknoloji

Baykar'dan Tolun bombası! Selçuk Bayraktar'dan Türkiye'yi sallayacak paylaşım

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ASELSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen 'TOLUN' mühimmat atış testinin başarıyla so..
ABD'den İsrail'e silah ambargosu açıklaması! Başka ne beklenirdi ki...
Gündem

ABD'den İsrail'e silah ambargosu açıklaması! Başka ne beklenirdi ki...

ABD'de başkanlık yarışı kızışırken Demokrat başkan adayı Kamala Harris, aday olduktan sonraki ilk röportajında, başkan olması halinde İsrail..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23