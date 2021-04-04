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Denizde korkutan görüntünün nedeni belli oldu

2021-04-04 09:02:44
Denizde korkutan görüntünün nedeni belli oldu

İzmir Körfezi'nde beyaz bir tabaka oluştu. Yapılan incelemede bu görüntünün neden kaynaklandığı belli oldu.

#1
Foto - İzmit Körfezi'nde su yüzeyinde deniz salyasından (müsilaj) kaynaklı beyaz tabaka oluştu.

İzmit Körfezi'nde su yüzeyinde deniz salyasından (müsilaj) kaynaklı beyaz tabaka oluştu.

#2
Foto - Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yazılı açıklamasına göre, Gölcük ilçesi Halıdere sahil kesiminde deniz yüzeyinde oluşan beyaz tabakayla ilgili inceleme yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yazılı açıklamasına göre, Gölcük ilçesi Halıdere sahil kesiminde deniz yüzeyinde oluşan beyaz tabakayla ilgili inceleme yapıldı.

#3
Foto - Bu kapsamda, durumun araştırılmasına yönelik TÜBİTAK-MAM ile çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, durumun araştırılmasına yönelik TÜBİTAK-MAM ile çalışma başlatıldı.

#4
Foto - Analizler sonucu söz konusu durumun deniz salyasından kaynaklandığı anlaşıldı.

Analizler sonucu söz konusu durumun deniz salyasından kaynaklandığı anlaşıldı.

#5
Foto - Müsilaj olayında, belirli tek hücreli bitkisel mikroskobik canlı türlerinin zamansız ve aşırı çoğalmalarını takiben hücre içi sıvılarının ortamda biriktiği, biriken bu organik maddenin fiziksel ve kimyasal etkenlerle bir araya gelerek yapışkan kütleyi oluşturduğu bildirildi.

Müsilaj olayında, belirli tek hücreli bitkisel mikroskobik canlı türlerinin zamansız ve aşırı çoğalmalarını takiben hücre içi sıvılarının ortamda biriktiği, biriken bu organik maddenin fiziksel ve kimyasal etkenlerle bir araya gelerek yapışkan kütleyi oluşturduğu bildirildi.

#6
Foto - Denizde korkutan görüntünün nedeni belli oldu.

Denizde korkutan görüntünün nedeni belli oldu.

#7
Foto - Denizde korkutan görüntünün nedeni belli oldu.

Denizde korkutan görüntünün nedeni belli oldu.

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