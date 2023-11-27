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Yaşam
11
Deniz kara ile birleşti

2023-11-27 02:51:33
Deniz kara ile birleşti

Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle, deniz kara ile birleşti.

#1
Foto - Deniz kara ile birleşti

Kastamonu'da fırtına etkisini Karadeniz sahil kesiminde sürdürüyor.

#2
Foto - Deniz kara ile birleşti

Cide ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle yaklaşık 5 metreye boyundaki dalgalar sahili dövdü.

#3
Foto - Deniz kara ile birleşti

Deniz ile karanın birleştiği ilçede, Cide ile Bartın arasında ulaşımın sağlandığı D010 karayolu sular altında kaldı.

#4
Foto - Deniz kara ile birleşti

Dev dalgalar kaldırım taşlarını yerinden söktü.

#5
Foto - Deniz kara ile birleşti

Karayolları, polis ve trafik ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sürücüler ise zor anlar yaşıyor.

#6
Foto - Deniz kara ile birleşti

Karayolunda araçlar geçmekte güçlük çekiyor. Karayolları ekipleri, yola saçılan kaldırım ve denizden sürüklenen çakıl ve taşları iş makineleri ile temizliyor.

#7
Foto - Deniz kara ile birleşti

Trafo merkezini deniz suyundan korumak için teyakkuza geçtiler Cide ilçe merkezine elektrik sağlayan trafo merkezinde de denizden taşan sular tehlike oluşturdu.

#8
Foto - Deniz kara ile birleşti

Belediye ekipleri kamyonlarla denizden trafo merkezine gelen suyu engellemek için molozlarla set oluşturmak için çalışma başlattı.

#9
Foto - Deniz kara ile birleşti

"Sabaha kadar bu mücadele devam edecek"

#10
Foto - Deniz kara ile birleşti

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Cide Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu, "3 saattir dalga boyu 5 metreyi geçti. Burada da, bölgemizi besleyen trafo ana merkezimize dalgaların ulaşmaması için mücadele veriyoruz. Engellerimizi koyduk. Sabaha kadar bu mücadele devam edecek. Tüm ekiplerimizle sahadayız. Geçen haftaki fırtınada yollarımızda oluşan problem şu anda yok. Yollarımız açık. Ama bu Cide'nin yıllardır devam edem problemi. Bir an önce dalga kıranların yapılması lazım. Limandaki mendireğin 500 metre daha ileri alınarak bu dalgaların önüne geçilmesi lazım" dedi. Kaynak: İHA

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