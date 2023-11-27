Deniz kara ile birleşti

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Cide Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu, "3 saattir dalga boyu 5 metreyi geçti. Burada da, bölgemizi besleyen trafo ana merkezimize dalgaların ulaşmaması için mücadele veriyoruz. Engellerimizi koyduk. Sabaha kadar bu mücadele devam edecek. Tüm ekiplerimizle sahadayız. Geçen haftaki fırtınada yollarımızda oluşan problem şu anda yok. Yollarımız açık. Ama bu Cide'nin yıllardır devam edem problemi. Bir an önce dalga kıranların yapılması lazım. Limandaki mendireğin 500 metre daha ileri alınarak bu dalgaların önüne geçilmesi lazım" dedi. Kaynak: İHA