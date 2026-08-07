Türkiye’den ağızları açık bırakacak petrol planı! Kilidi o iki ülkeyle birlikte kıracak

Önemli bir parantez açan Aygün, yakın bir zaman öncesine kadar Irak medyasında "Türkiye suyumuzu kesecek. 48 saat içinde sular bitecek" tarzı gerçek olmayan haberler yapıldığını anımsattı. Aygün, bu haberleri Ankara-Bağdat arasındaki muhtemel olumlu seyri bozmak isteyenlerin yaptırdığına dikkati çekerek, heyetler arası görüşmeler ve nihayetinde liderler arasındaki güven tesis edilince tüm bunların hızla geride kaldığını vurguladı. Bugün masadaki en önemli başlıklardan birinin Irak'ın kuzeyinden petrol satışı olduğunu ekleyen Aygün, "Irak temel olarak güneydeki sahadan elde ettiği petrolü satıyor. ABD-İsrail-İran savaşı başlamadan önce buradan günlük 4,5 milyon varil petrol satışı oluyordu. Ancak savaşla birlikte ciddi düşüşler oldu. Günlük 4,5 milyon varil gibi önemli bir rakam aylık 30 milyon varil seviyesine geriledi. Bu bilgiyi sürecin mali boyutuyla birlikte okumak gerek. Irak'ın gelirlerinin yüzde 90'ı petrol satışından elde ediliyor. Buradaki sorun doğrudan hazineyi ve aslında ülkedeki her şeyi olumsuz etkiyor. Kriz derin yaşanıyor çünkü petrol satışı olmadığında Irak'ın buna alternatif olabilecek başka bir kalemi bulunmuyor." dedi.