Türkiye’den ağızları açık bırakacak petrol planı! Kilidi o iki ülkeyle birlikte kıracak
Türkiye ile Irak arasında enerji alanında hız kazanan iş birliği, bölgenin petrol ticaretinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Irak'ın petrolde yeni bir sürece gireceğine değinen uzmanlar, “Türkiye devreye giriyor. Irak'ın kuzeydeki hattının tekrar cazip hale gelmesinin önünü açmak istiyor. Hürmüz'e sıkışan Orta Doğu ve Körfez petrolü Irak üzerinden açılacak hatla farklı coğrafyalara dağılabilir.” yorumunu yaptı.