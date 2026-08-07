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Ekonomi
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Her 4 kişiden 3'ü internet bankacılığı kullanıyor Banka şubeleri tarih olacak

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AA Giriş Tarihi:

Her 4 kişiden 3'ü internet bankacılığı kullanıyor Banka şubeleri tarih olacak

Türkiye'de internet bankacılığı kullanım oranı 2022'de yüzde 61,3 iken bu yıl yüzde 75,9'a yükseldi.

#1
Foto - Her 4 kişiden 3'ü internet bankacılığı kullanıyor Banka şubeleri tarih olacak

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenilen bilgilere göre, Türkiye'de internet kullanım oranı bu yıl yüzde 92,3 olarak belirlendi.

#2
Foto - Her 4 kişiden 3'ü internet bankacılığı kullanıyor Banka şubeleri tarih olacak

Vatandaşların interneti kullanma amacı incelendiğinde, son 5 yılda internet bankacılığı kullanımının önemli ölçüde arttığı gözlendi.

#3
Foto - Her 4 kişiden 3'ü internet bankacılığı kullanıyor Banka şubeleri tarih olacak

İnternet sitesi veya mobil bankacılık uygulamalarının kullanımı, teknoloji ve telefonların yaygınlaşması, dijital bankacılık sistemlerinin gelişmesi, dijital şubelerde yapılacak işlemlere göre daha kısa sürede ve bulunulan yerden işlem yapılabiliyor olması gibi nedenlerle son yıllarda yaygınlaştı.

#4
Foto - Her 4 kişiden 3'ü internet bankacılığı kullanıyor Banka şubeleri tarih olacak

Bu çerçevede 2022'de internet bankacılığı kullanım oranı yüzde 61,3 iken 2023'te yüzde 67,1, 2024'te yüzde 71 ve 2025'te yüzde 73,2'ye yükseldi.

#5
Foto - Her 4 kişiden 3'ü internet bankacılığı kullanıyor Banka şubeleri tarih olacak

Söz konusu oran bu yıl da yüzde 75,9 olarak hesaplandı. Bu seviye Türkiye'de 16-74 yaş grubundaki her 4 kişiden 3'ünün internet bankacılığı kullandığını gösteriyor.

#6
Foto - Her 4 kişiden 3'ü internet bankacılığı kullanıyor Banka şubeleri tarih olacak

İnternet bankacılığı kullanım oranı, erkeklerde yüzde 87,5, kadınlarda yüzde 63,7 olarak belirlendi. Bu oran, 2022'de erkekler için yüzde 74,3, kadınlar için yüzde 47,1 olarak kayıtlara geçmişti.

#7
Foto - Her 4 kişiden 3'ü internet bankacılığı kullanıyor Banka şubeleri tarih olacak

"e-Posta gönderme veya alma" başlığı altında sınıflanan elektronik posta kullanım oranı da bu yıl için yüzde 48,1 olarak ölçüldü.

#8
Foto - Her 4 kişiden 3'ü internet bankacılığı kullanıyor Banka şubeleri tarih olacak

Söz konusu amaçla internet kullanım oranı 5 yıl önce yüzde 45,2 olarak hesaplanmıştı.

#9
Foto - Her 4 kişiden 3'ü internet bankacılığı kullanıyor Banka şubeleri tarih olacak

Cinsiyetlere göre sınıflandırıldığında, bu yıl erkeklerin yüzde 53,4'ünün, kadınların yüzde 42,4'ünün e-posta gönderdiği veya aldığı tespit edildi.

#10
Foto - Her 4 kişiden 3'ü internet bankacılığı kullanıyor Banka şubeleri tarih olacak

Yine bu yıl Türkiye'de bireylerin yüzde 13,3'ünün "podcast'leri dinlemek veya indirmek" amacıyla interneti kullandığı belirlendi.

#11
Foto - Her 4 kişiden 3'ü internet bankacılığı kullanıyor Banka şubeleri tarih olacak

Erkeklerde podcast dinleme oranı yüzde 12,7, kadınlarda yüzde 13,9 olarak ölçüldü.

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