  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Oyunculuğu bırakıp köye yerleşti! Yeni mesleği şaşırttı! Asfaltın altından çıkan şok etti! Yol çalışması durduruldu! Yunanistan'da Türkiye isyanı: Onlar gibi yapmazsak buraya kimse gelmez Kaynatıp ödemli bölgeye sürün: Şaraçoğlu'ndan şeker hastalarına mucize tarif! Bosna’da orman yangınlarına hava operasyonu: Askeri helikopterler devrede Merve'den 4 gündür haber alınamıyor! Teslimat iddiası dikkat çekti! Türkiye'den Çin'i havalara uçuracak sipariş: 12 tane alınacak
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Türkiye'nin 4 ünlü şirketi men edildi: İhalelere girişleri yasaklandı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'nin 4 ünlü şirketi men edildi: İhalelere girişleri yasaklandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı usulsüzlük yaptığu tespit edilen dört şirketi ihalelerden men ederek 6 ay ile 1 yıl arasında değişen cezalar verdi.

1
#1
Foto - Türkiye'nin 4 ünlü şirketi men edildi: İhalelere girişleri yasaklandı

Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı EÜAŞ ve TEİAŞ, dört ayrı ihalede tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle yüklenici firmaları ve ortaklarını kamu ihalelerinden yasakladı.

#2
Foto - Türkiye'nin 4 ünlü şirketi men edildi: İhalelere girişleri yasaklandı

EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğü'nün açtığı 2026/772108 kayıt numaralı ihalede, Askom Makine Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ortağı Mustafa Yaser Atak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca 1 yıl süreyle tüm ihalelerden men edildi. Ankara Yenimahalle merkezli firma, yasaklı kayıt numarası 263225 ile sisteme işlendi.

#3
Foto - Türkiye'nin 4 ünlü şirketi men edildi: İhalelere girişleri yasaklandı

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santrali İşletme Müdürlüğü'nün 2026/762230 kayıt numaralı ihalesinde ise İstanbul Kadıköy merkezli Zet Redüktör Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ortakları Cüneyt Okçu ve Osman Öztaşkın, aynı kanun kapsamında 6 ay süreyle ihalelere katılmaktan yasaklandı.

#4
Foto - Türkiye'nin 4 ünlü şirketi men edildi: İhalelere girişleri yasaklandı

TEİAŞ Genel Müdürlüğü'nün iki ayrı kararı da haberde yer aldı. 2024/1303799 kayıt numaralı ihalede Ankara Yenimahalle merkezli Say İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. ile ortağı Yalçın Karaaslan, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca 1 yıl yasaklandı. 2025/2364113 kayıt numaralı ihalede ise İstanbul Sarıyer merkezli Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş., ortaklık ilişkisi bulunan Nextopia Enerji Üretim A.Ş. ve Prolectric Enerji Üretim A.Ş. ile birlikte 4734 sayılı kanun uyarınca 6 ay süreyle tüm kamu ihalelerinden men edildi.

#5
Foto - Türkiye'nin 4 ünlü şirketi men edildi: İhalelere girişleri yasaklandı

Kararların tümü, yasaklanan gerçek ve tüzel kişilerin belirtilen süre boyunca hiçbir kamu ihalesine katılamayacağını hükme bağlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Dertli

Bu ihalelere kimler katılıyor ki..davet usulü mu.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Sivasspor'da transfer yasağı kalktı, 4 imza birden geldi!
Spor

Sivasspor'da transfer yasağı kalktı, 4 imza birden geldi!

Sivasspor transfer yasağının sona ermesinin ardından Amilton, Burak Kapacak, Süleyman Özdamar ve Salih Kavrazlı’yı kadrosuna kattı...
Kahramanlar yurda döndü! İspanya ve Fransa'nın imdadına uçmuşlardı
Gündem

Kahramanlar yurda döndü! İspanya ve Fransa'nın imdadına uçmuşlardı

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), İspanya ve Fransa’daki yangın söndürme çalışmalarına katılan 4 uçağın görevlerini başarıyla tamamlayarak Türkiy..
Sosyal medyada kirli operasyona ağır darbe!
Gündem

Sosyal medyada kirli operasyona ağır darbe!

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen dijital medya çalışmaları ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsam..
Pilotaj öğrencisi yaralandı! Eğitim uçağı kaza kırıma uğradı
Gündem

Pilotaj öğrencisi yaralandı! Eğitim uçağı kaza kırıma uğradı

İstanbul Çatalca'da özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı, kuyruğunun yere sürtmesi sonucu kaza kırıma uğradı.
İzmir’deki kooperatif vurgununda yeni dalga! Yeni Partili Veli Ağbaba’nın ağabeyi cezaevine gönderildi!
Gündem

İzmir’deki kooperatif vurgununda yeni dalga! Yeni Partili Veli Ağbaba’nın ağabeyi cezaevine gönderildi!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir A.Ş.'ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve ihaleye fesat ..
Görüntüler resmen kan dondurdu! Ayı, tarlada çalışan iki kardeşi diri diri yedi
Dünya

Görüntüler resmen kan dondurdu! Ayı, tarlada çalışan iki kardeşi diri diri yedi

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletindeki Kanker bölgesinde gerçekleşen vahşi ayı saldırısında iki kardeş hayatını kaybetti, bir kişi de yarala..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23