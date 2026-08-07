Türkiye'nin 4 ünlü şirketi men edildi: İhalelere girişleri yasaklandı

TEİAŞ Genel Müdürlüğü'nün iki ayrı kararı da haberde yer aldı. 2024/1303799 kayıt numaralı ihalede Ankara Yenimahalle merkezli Say İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. ile ortağı Yalçın Karaaslan, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca 1 yıl yasaklandı. 2025/2364113 kayıt numaralı ihalede ise İstanbul Sarıyer merkezli Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş., ortaklık ilişkisi bulunan Nextopia Enerji Üretim A.Ş. ve Prolectric Enerji Üretim A.Ş. ile birlikte 4734 sayılı kanun uyarınca 6 ay süreyle tüm kamu ihalelerinden men edildi.