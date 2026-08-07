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Özgür Özel fezlekesinde dikkat çeken detaylar! Milyonluk para trafiği tek tek sıralandı

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Özgür Özel fezlekesinde dikkat çeken detaylar! Milyonluk para trafiği tek tek sıralandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Yeni Parti Genel Başkanı ve eski CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel hakkında "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçlamasıyla hazırlanan fezlekede, yerel seçim ve kurultay süreçlerine ilişkin dikkat çekici iddialara yer verildi. Dosyada, 1 milyon euro, 200 bin dolar, 950 bin euro ve 50 milyon liralık para trafiğine ilişkin tanık beyanları ile HTS ve baz kayıtlarının delil olarak gösterildiği belirtildi.

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#1
Foto - Özgür Özel fezlekesinde dikkat çeken detaylar! Milyonluk para trafiği tek tek sıralandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yeni Parti lideri eski CHP'li 28. Dönem Manisa Milletvekili Özgür Özel hakkında "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçlamasıyla hazırladığı fezlekenin detaylarına SABAH ulaştı. Adalet Bakanlığı'na gönderilen fezlekede, yerel seçim ve kurultay süreçlerinde milyonlarca liralık maddi menfaat sağlandığına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

#2
Foto - Özgür Özel fezlekesinde dikkat çeken detaylar! Milyonluk para trafiği tek tek sıralandı

Dosyada 1 milyon euro, 200 bin dolar, 950 bin euro ve 50 milyon liralık para trafiğine ilişkin tanık beyanları, HTS kayıtları ve baz incelemeleri delil olarak sıralandı.

#3
Foto - Özgür Özel fezlekesinde dikkat çeken detaylar! Milyonluk para trafiği tek tek sıralandı

VIP araç dönüşümü, otomobil alımı, nakit para, saat ve çanta teminine ilişkin anlatımlar da dosya kapsamına alındı. Özel'in nüfuzunu kullanarak adaylık ve seçim süreçlerinde doğrudan veya Veli Ağbaba aracılığıyla menfaat temin ettiğini belirterek, "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçundan dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti.

#4
Foto - Özgür Özel fezlekesinde dikkat çeken detaylar! Milyonluk para trafiği tek tek sıralandı

Özel'in, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten, ayrıca CHP'nin şaibeli kurultay sürecinde Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan maddi menfaat temin ettiği kaydedildi.

#5
Foto - Özgür Özel fezlekesinde dikkat çeken detaylar! Milyonluk para trafiği tek tek sıralandı

Fezlekede M.Gökhan Böcek'in ifadelerine ayrıntılı yer verildi. Böcek, babasının aday gösterilmesi sürecinde Veli Ağbaba'nın arayarak Özel'in talimatıyla hareket ettiğini söylediğini aktardı. Önce 30 milyon TL, ardından 1 milyon euro istendiğini belirten Böcek, babasının "gereğini yap" demesi üzerine parayı Antalya'daki esnaftan toplayıp 9 Ocak 2024'te eşiyle Ankara'ya götürdüğünü söyledi. Parayı CHP Genel Merkezi'nde Ağbaba'nın yönlendirdiği Emre Caner'e teslim ettiğini teşhis etti.

#6
Foto - Özgür Özel fezlekesinde dikkat çeken detaylar! Milyonluk para trafiği tek tek sıralandı

ÖZEL'DEN PİŞKİN SAVUNMA Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, haklarında hazırlanan fezlekeyi ilişkin,"Kurultaya giderken masraflara ortak olmak için 'Para verdim' diyor adam. Vermedi de lanet olsun. Varsayınız ki vermiştir. Birbirimize verdik biz, para birleştirdik. Araç kiraladık falan. Farz edin ki vermiştir. Bunun nesi rüşvet" dedi.

#7
Foto - Özgür Özel fezlekesinde dikkat çeken detaylar! Milyonluk para trafiği tek tek sıralandı

200 BİN DOLAR VERİLDİ Mustafa Gökhan Böcek, lansmandan önce Ağbaba'nın "7-8 milyon TL nakit iyi olur" demesi üzerine, Antalya Cam Piramit'teki lansmanda Ağbaba'nın gönderdiği kişiye aracındaki 200 bin doları teslim ettiğini söyledi. Muhittin Böcek de ifadesinde genel merkezin maddi talepleri için oğluna "gereğini yap" talimatı verdiğini doğruladı.

#8
Foto - Özgür Özel fezlekesinde dikkat çeken detaylar! Milyonluk para trafiği tek tek sıralandı

İstanbul Başsavcılığı'nın soruşturmasındaki tanık ifadelerine göre; şoför Onur Nasuh, Böcek'in adaylığı için İstanbul'daki seçim merkezine 50 milyon TL gönderildiğini söyledi. Tanık Sezgin Köysüren 15 milyon doların Özel'in korumasına verildiğini duyduğunu aktarırken, Hüseyin Erkan Yılmaz da yüksek miktarda para ödendiğini beyan etti.

#9
Foto - Özgür Özel fezlekesinde dikkat çeken detaylar! Milyonluk para trafiği tek tek sıralandı

Etkin pişmanlıktan yararlanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Özel'in talimatıyla kullanımına verilen Mercedes V300 VIP aracın dönüşümüne 170 bin euro + KDV ödediğini açıkladı. Yalım; Özel'in babası adına aldığı VW Taigo aracın 180 bin TL'lik farkını ödediğini, 2022'de eşi ve kızına çanta gönderdiğini, Özel'in talebiyle bir çanta daha aldığını ve 2019'da kol saati hediye ettiğini belirtti.

#10
Foto - Özgür Özel fezlekesinde dikkat çeken detaylar! Milyonluk para trafiği tek tek sıralandı

HTS KAYITLARI DOĞRULADI Yalım, 2023 sonundaki CHP Kurultayı sürecinde 200 bin TL'yi Özel'in Manisa'daki evinin bahçe duvarına poşetle bıraktığını; 14 Ekim 2023'te ise 1 milyon TL'yi CHP İl Başkanlığı yakınında Demirkan isimli kişiye verdiğini anlattı. HTS ve baz kayıtları teslimatı doğruladı. Fezlekedeki 13 Ekim 2023 tarihli mesajda Özel'in Yalım'a, "Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim arabada benim mavi valizin içerisine koyuver" yazdığı aktarıldı.

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Yorumlar

Doğan

İttihatterakki den günümüze CHP. Zihniyet hep aynı yalan siyaseti, sahte kahramanlar, emperyaliste bağımlılık, içi boş entellektüellik. Yılanı düzeltmek için yılan boruya sokulmaz. Boruyu yılana sokacaksın.

İ. Keskin

Apartma yok mu biraz?
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