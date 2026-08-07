Özgür Özel fezlekesinde dikkat çeken detaylar! Milyonluk para trafiği tek tek sıralandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Yeni Parti Genel Başkanı ve eski CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel hakkında "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçlamasıyla hazırlanan fezlekede, yerel seçim ve kurultay süreçlerine ilişkin dikkat çekici iddialara yer verildi. Dosyada, 1 milyon euro, 200 bin dolar, 950 bin euro ve 50 milyon liralık para trafiğine ilişkin tanık beyanları ile HTS ve baz kayıtlarının delil olarak gösterildiği belirtildi.