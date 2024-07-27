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Spor
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Dengeleri değiştirecek görüşme! Bir detay verdi ki herkes şok oldu: Neler olmuş neler oysa ki…

2024-07-27 11:02:37
Dengeleri değiştirecek görüşme! Bir detay verdi ki herkes şok oldu: Neler olmuş neler oysa ki…

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılarda gündem orta saha transferi. Sağ beke Elias Jelert'i transfer eden Cimbom, orta sahaya yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Galatasaray'ın dev teklifi ortaya çıkarken, sarı kırmızılı oyuncuya da bir teklif geldi. İşte transfere dair tüm detaylar...

#1
Foto - Dengeleri değiştirecek görüşme! Bir detay verdi ki herkes şok oldu: Neler olmuş neler oysa ki…

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Dengeleri değiştirecek görüşme! Bir detay verdi ki herkes şok oldu: Neler olmuş neler oysa ki…

Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılarda gündem orta saha transferi.

#3
Foto - Dengeleri değiştirecek görüşme! Bir detay verdi ki herkes şok oldu: Neler olmuş neler oysa ki…

Sağ beke Elias Jelert'i transfer eden Cimbom, orta sahaya yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

#4
Foto - Dengeleri değiştirecek görüşme! Bir detay verdi ki herkes şok oldu: Neler olmuş neler oysa ki…

Galatasaray'ın dev teklifi ortaya çıkarken, sarı kırmızılı oyuncuya da bir teklif geldi. İşte transfere dair tüm detaylar...

#5
Foto - Dengeleri değiştirecek görüşme! Bir detay verdi ki herkes şok oldu: Neler olmuş neler oysa ki…

Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı tekliften olumsuz sonuç alan Spartak Moskova, gözünü Galatasaray'ın bir başka yıldızına çevirdi.

#6
Foto - Dengeleri değiştirecek görüşme! Bir detay verdi ki herkes şok oldu: Neler olmuş neler oysa ki…

Rus ekibi, Derrick Köhn için 8 milyon Euro bonservis ödemeyi göze aldı. Sarı kırmızılılar bu teklifi reddetti.

#7
Foto - Dengeleri değiştirecek görüşme! Bir detay verdi ki herkes şok oldu: Neler olmuş neler oysa ki…

Köhn'ün gelişiminden memnun olan teknik direktör Okan Buruk, Gana asıllı Alman sol bekin takımda kalmasını istiyor.

#8
Foto - Dengeleri değiştirecek görüşme! Bir detay verdi ki herkes şok oldu: Neler olmuş neler oysa ki…

Köhn de Galatasaray'da mutlu olduğunu Spartak Moskova cephesine iletti.

#9
Foto - Dengeleri değiştirecek görüşme! Bir detay verdi ki herkes şok oldu: Neler olmuş neler oysa ki…

Sağ bek transferinde Jelert'le mutlu sona ulaşan Galatasaray'da sıra orta saha takviyesine geldi.

#10
Foto - Dengeleri değiştirecek görüşme! Bir detay verdi ki herkes şok oldu: Neler olmuş neler oysa ki…

Sarı kırmızılılar, Manchester United'dan McTominay'la birlikte listenin üst sırasına yazdığı Zenit'ten Wendel için son bir girişimde bulundu.

#11
Foto - Dengeleri değiştirecek görüşme! Bir detay verdi ki herkes şok oldu: Neler olmuş neler oysa ki…

İki hafta önce Zenit'in kapısını çalan Galatasaray, Sambacının bonservisi için 30 milyon Euro cevabını almıştı.

#12
Foto - Dengeleri değiştirecek görüşme! Bir detay verdi ki herkes şok oldu: Neler olmuş neler oysa ki…

Brezilyalı yıldızla anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Rus kulübünü indirime zorladı.

#13
Foto - Dengeleri değiştirecek görüşme! Bir detay verdi ki herkes şok oldu: Neler olmuş neler oysa ki…

Taraflar arasındaki pazarlıklarda fark 5 milyon Euro'ya indi.

#14
Foto - Dengeleri değiştirecek görüşme! Bir detay verdi ki herkes şok oldu: Neler olmuş neler oysa ki…

TRANSFER YAPAMAYINCA İNDİRİME YANAŞMADI

#15
Foto - Dengeleri değiştirecek görüşme! Bir detay verdi ki herkes şok oldu: Neler olmuş neler oysa ki…

Galatasaray teklifini bonuslarla 20 milyon Euro+sonraki satıştan pay olarak revize etti.

#16
Foto - Dengeleri değiştirecek görüşme! Bir detay verdi ki herkes şok oldu: Neler olmuş neler oysa ki…

Zenit cephesi ise 25 milyon Euro bonservis talep etti.

#17
Foto - Dengeleri değiştirecek görüşme! Bir detay verdi ki herkes şok oldu: Neler olmuş neler oysa ki…

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