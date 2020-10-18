Demirtaş'tan inciler: "Biz olamasak, iç savaş çıkar"

BUGÜN, 18 Ekim 2014: “SARIKAYA'DAN FARKIM YOK" Hain savcı, yurtdışına kaçarak kendisini kurtarmaya çalışan savcı kılıklı terörist, 2006 yılında Şemdinli İddianamesini örgüt yardımı ile hazırlayan, ama aslında gerçekten de suç olan olaylara dava açan savcı Ferhat Sarıkaya ile kendisini benzer göstermiş Sarıkaya, adliye önünde bildiri mi dağıttı, ahlaksız. Sarıkaya'ya, senin örgütün, "Afrika'ya el, biz seni orda besleriz" dediler. Sarıkaya ihraç edilmişti, mecburen gitti, ama bir yıl sonra, 'ben vatanımdan uzak yaşayamam' dedi, ülkesine döndü, savcı emeklisi olduğu halde avukatlık bile yapamadı.. Ya sen hain Muammer Akkaş? Ya sen? yıllar önce, kendin kaçtın yurtdışına Yıllar oldu, hala haber yok senden.. Örgütün iyi bakıyor olmalı, sana. Yoksa ötersen, sana o hainlikleri yaptıranları anlatırsan, belki bu ülkeye de bir faydan olur ama. Sen ihanette gönüllü isen, kim, sana ne anlattırabilir ki? Sen de hainsen, CIA ile iş kotaran komiserleriniz gibi, 50 bin doları CIA'den aldığını itiraf edecek kadar vatansız Hüseyin Korkmaz'lar gibi, siz de böyle ihanetinize devam edeceksiniz işte.. Şunu da hatırlatalım, o Ferhat Sarıkaya itirafçı oldu, cemaatin neler yaptığını tek tek anlattı… O zaman “Sarıkaya’dan farkımız yok” diyen Muammer Akkaş ve benzerleri ise, “Alakamız yok” diyerek ona küfretmeye başladı… Farkınız yoksa, siz de itirafçı olanın, anlatın, ihanetinizi..