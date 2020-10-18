2020-10-18 16:23:49 Demirtaş'tan inciler: "Biz olamasak, iç savaş çıkar"
Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 18 Ekimlerdeki manşetleri yorumladı. FETÖ'cü Taraf gazetesinin 18 Ekim 2015 tarihindeki "BİZ OLMASAK İÇ SAVAŞ ÇIKAR" başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, "Selahattin Demirtaş, "Binlerce ölümün sebebi biziz" demiyor da, "biz olmasak, içsavaş çıkar" diye, bir de bu açıdan devleti tehdit ediyor.. Plan başından belliydi, hemen uygulamaya koydu beyefendi ve tasmasını tutanlar var ama, cevaplarını da aldılar… Zannettiler ki iç savaş çıkarıp da ülkeyi karıştırabilecek bir pozisyonları var… Kazdılar hendekleri, yollara bombaları yerleştirdiler. Ama başaramadılar... Siz söyleyin, kazılan onca hendeğe, döşenen patlayıcılara, mayınlara rağmen kaç gün dayanabildiler? Kaybeden kim oldu?" ifadelerini kullandı.