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Medya
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Demirtaş'tan inciler:

2020-10-18 16:23:49
Demirtaş'tan inciler: "Biz olamasak, iç savaş çıkar"

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 18 Ekimlerdeki manşetleri yorumladı. FETÖ'cü Taraf gazetesinin 18 Ekim 2015 tarihindeki "BİZ OLMASAK İÇ SAVAŞ ÇIKAR" başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, "Selahattin Demirtaş, "Binlerce ölümün sebebi biziz" demiyor da, "biz olmasak, içsavaş çıkar" diye, bir de bu açıdan devleti tehdit ediyor.. Plan başından belliydi, hemen uygulamaya koydu beyefendi ve tasmasını tutanlar var ama, cevaplarını da aldılar… Zannettiler ki iç savaş çıkarıp da ülkeyi karıştırabilecek bir pozisyonları var… Kazdılar hendekleri, yollara bombaları yerleştirdiler. Ama başaramadılar... Siz söyleyin, kazılan onca hendeğe, döşenen patlayıcılara, mayınlara rağmen kaç gün dayanabildiler? Kaybeden kim oldu?" ifadelerini kullandı.

#1
Foto - ZAMAN, 18 Ekim 2012:

ZAMAN, 18 Ekim 2012: "FİTNE GİRİŞİMLERİNE MUHABBETLE CEVAP VERDİ" Fetullah Gülen'in kardeşi ölmüş, cenazesine gelmemiş.. Bir de ABD'den teşekkür yayınlıyor, örgütün gazetesi de, teşekkürün "yankı uyandırdığı"nı iddia ediyor.. Bugün dahi, Gülen'i bir kanaat önderi olarak gören, ona güvenen insanlar var. Süreç içinde, kısa tarihler içinde biz de yanılmış olabiliriz. Biz de kısmen öyle görmüş olabiliriz. Ama bugün geldiğimiz noktada, geçmişe dönüp baktığımızda, bu adamın annesi ölmüş, Türkiye'ye gelmemiş, cenazesine katılmamış. Kardeşi ölmüş cenazesine katılmamış. Ne var bu ABD'de ki, adam ordan dışarı çıkamıyor? Derin bir yapının adamı olduğu, bu noktada çok net ortada.. Boşversinler "sağlık sorunları"nı. Adamın kendisinden küçük 3-4 kardeşi öldü. Kendisi hala ayakta.. 21 yıl olmuş, ABD'ye gideli, insan bir defacık olsun, ülkesine gelip, yakınlarını ziyaret etmez mi? Ama örgüt lideri isen, oradan dışarı çıkamazsın işte.

#2
Foto - CUMHURİYET, 18 Ekim 2012: “OKULDA BÜYÜK TEHLİKE

CUMHURİYET, 18 Ekim 2012: “OKULDA BÜYÜK TEHLİKE" Kemalist zorba Cumhuriyet'in kardeş kavgası çıkartmak için durduk yerde uydurduğu bir palavra.. Neymiş, “Sınıflar ‘laik’ ve ‘dindar’ olarak damgalanıyor"muş… Sekiz yıl geçmiş bu iddianın üzerinden, bu haber yayınlandığında liseye başlayanlar, şimdi üniversite mezunu oldular… Çıksın bir kişi desin ki, “Benim sınıfıma ‘Siz laiksiniz’ dendi de, şöyle bir ayrımcılık yapıldı." Böyle bir şey yoksa, Eğitim-Sen’in de, Cumhuriyet’in de çıkıp, kendi ağzıyla “Bizim derdimiz eğitim falan değil, biz din düşmanıyız” demesi, maskelerini indirmeleri gerekmez mi?

#3
Foto - TARAF, 18 Ekim 2013: “DERSHANELERİ DEVRİM KANUNU KAPATACAK

TARAF, 18 Ekim 2013: “DERSHANELERİ DEVRİM KANUNU KAPATACAK" FETÖ'nün CIA işbirliği ile çıkarttığı Taraf gazetesi, bula bula bunu bulabilmişler, dershanelerin kapatılacak olmasına karşı çıkabilmek için… Gözlerini velinin parasına, öğrencinin hayatına nasıl diktilerse, ne kadar uğraşıldıysa da vazgeçmedi adamlar… Demek ki neşter doğru yere vurulmuş… Vuran kim? AK parti.. Karşı çıkan kim? FETÖ ve CHP. Yazın bir kenara, unutmayın bu gerçekleri.

#4
Foto - BUGÜN, 18 Ekim 2014: “SARIKAYA'DAN FARKIM YOK

BUGÜN, 18 Ekim 2014: “SARIKAYA'DAN FARKIM YOK" Hain savcı, yurtdışına kaçarak kendisini kurtarmaya çalışan savcı kılıklı terörist, 2006 yılında Şemdinli İddianamesini örgüt yardımı ile hazırlayan, ama aslında gerçekten de suç olan olaylara dava açan savcı Ferhat Sarıkaya ile kendisini benzer göstermiş Sarıkaya, adliye önünde bildiri mi dağıttı, ahlaksız. Sarıkaya'ya, senin örgütün, "Afrika'ya el, biz seni orda besleriz" dediler. Sarıkaya ihraç edilmişti, mecburen gitti, ama bir yıl sonra, 'ben vatanımdan uzak yaşayamam' dedi, ülkesine döndü, savcı emeklisi olduğu halde avukatlık bile yapamadı.. Ya sen hain Muammer Akkaş? Ya sen? yıllar önce, kendin kaçtın yurtdışına Yıllar oldu, hala haber yok senden.. Örgütün iyi bakıyor olmalı, sana. Yoksa ötersen, sana o hainlikleri yaptıranları anlatırsan, belki bu ülkeye de bir faydan olur ama. Sen ihanette gönüllü isen, kim, sana ne anlattırabilir ki? Sen de hainsen, CIA ile iş kotaran komiserleriniz gibi, 50 bin doları CIA'den aldığını itiraf edecek kadar vatansız Hüseyin Korkmaz'lar gibi, siz de böyle ihanetinize devam edeceksiniz işte.. Şunu da hatırlatalım, o Ferhat Sarıkaya itirafçı oldu, cemaatin neler yaptığını tek tek anlattı… O zaman “Sarıkaya’dan farkımız yok” diyen Muammer Akkaş ve benzerleri ise, “Alakamız yok” diyerek ona küfretmeye başladı… Farkınız yoksa, siz de itirafçı olanın, anlatın, ihanetinizi..

#5
Foto - ZAMAN, 18 Ekim 2014: “MAKUL ŞÜPHEDEN İLK GÖZALTI

ZAMAN, 18 Ekim 2014: “MAKUL ŞÜPHEDEN İLK GÖZALTI" Ah ah, keşke bu hainlerle ilgili şüphenin makul olup olmadığına da bakılmasaydı da, 15 Temmuz yaşanmasaydı, 251 şehit vermeseydik… Ama algıyı öyle güzel oluşturuyorlar ki, ilk an sanıyorsunuz ki, polis önüne geleni gözaltına alacak. 6 yıl geçti, kim, durup dururken gözaltına alındı, söyler misiniz, yalancı müfteriler..

#6
Foto - TARAF, 18 Ekim 2015:

TARAF, 18 Ekim 2015: "BİZ OLMASAK İÇSAVAŞ ÇIKAR" FETÖ'cü Taraf gazetesinde, HDP güzellemesi.. Selahattin Demirtaş, "Binlerce ölümün sebebi biziz" demiyor da, "biz olmasak, içsavaş çıkar" diye, bir de bu açıdan devleti tehdit ediyor.. Plan başından belliydi, hemen uygulamaya koydu beyefendi ve tasmasını tutanlar var ama, cevaplarını da aldılar… Zannettiler ki iç savaş çıkarıp da ülkeyi karıştırabilecek bir pozisyonları var… Kazdılar hendekleri, yollara bombaları yerleştirdiler. Ama başaramadılar... Siz söyleyin, kazılan onca hendeğe, döşenen patlayıcılara, mayınlara rağmen kaç gün dayanabildiler? Kaybeden kim oldu?

#7
Foto - SÖZCÜ, 18 Ekim 201: “BAŞIMIZ BELADAN BİR TÜRLÜ KURTULMUYOR

SÖZCÜ, 18 Ekim 201: “BAŞIMIZ BELADAN BİR TÜRLÜ KURTULMUYOR" PYD'ye sessiz kalırsan, "Terör devleti kurulmasını seyrediyor" oluyorsunuz. Engel olmak için operasyon düzenleyince, "Bataklığa girdik" oluyor. Sözcü gazetesinin manşetleri, bu kadar ahlaksızca atılıyor.. Şu da var ki, adamlar kendileri uyduruyor, kendileri eleştiriyor… Bu Sözcü’de bir tane insaf sahibi yok mu, bir yandan “Teröriste müsamaha gösteriyor” diye suçladığın hükümeti, öbür yandan “Musul bataklığına saplandık” demekten utanılması gerektiğini söyleyecek? Hani hakikaten bir bataklığa saplanılmış olur, dersin ki “Adamlar yanlışı söylüyor” ama, girip de alnımızın akıyla çıkamadığımız neresi oldu?

#8
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