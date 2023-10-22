2023-10-22 11:39:09 Demir eksikliğinin belirtileri ve nedenleri! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan kansızlık kürü tarifi: Müjde resmen geçirdi!
Dünyada en fazla bulunan element olmasına rağmen toplumda yaygın biçimde görülen demir eksikliğinin belirtileri ve nedenleri konusunu sizin için araştırdık. Kansızlık, vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin sayısının ve işlevinin azalması sonucu ortaya çıkar. Beslenme uzman İbrahim Saraçoğlu'ndan kansızlık kürü tarifi! Demir eksikliğine karşı herkes yapıyor, adeta bitmeyen şifa var, kansızlığı geçiriyor.