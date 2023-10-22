Demir eksikliğinin belirtileri ve nedenleri! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan kansızlık kürü tarifi: Müjde resmen geçirdi!

Birçok beslenme yanlışı nedeniyle yiyeceklerden alınan demir miktarının vücut tarafından emilmemesinin birçok nedeni var. Bunların başında gelen gluten alerjisi çocuklar için de yetişkinler için de büyük bir tehlikeye neden oluyor. ansızlık, vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin sayısının ve işlevinin azalması sonucu ortaya çıkar. Demir eksikliği ise kansızlığın en yaygın nedenlerindendir. Kansızlık ve demir eksikliği, dünya genelinde yaygın bir sağlık sorunudur. Kansızlık, vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin sayısının ve işlevinin azalması sonucu ortaya çıkar. Demir eksikliği ise kansızlığın en yaygın nedenlerinden biridir. Demir, vücutta hemoglobin üretiminde kritik bir rol oynar ve enerji seviyelerini, konsantrasyonu ve bağışıklık sistemini etkiler. Kan değerlerinizi yükseltmek ve demir eksikliğine son vermek için Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun kür tarifini deneyebilirsiniz.