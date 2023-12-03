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Demir ambarı bu yiyecek bedendeki cerahati söküp atıyor! Vücudun savunma sistemi çöktü diyenler, yiyince bakın ne oluyor!

2023-12-03 17:57:49
Demir ambarı bu yiyecek bedendeki cerahati söküp atıyor! Vücudun savunma sistemi çöktü diyenler, yiyince bakın ne oluyor!

Ülkemizde bilinirliği pek olmasa da tadına bakanın bayılarak yediği bir lezzet olan deniz börülcesi bereketleriyle de harcanması gereken gıdalar arasında yer alıyor. Tuzlu suyun bulunduğu deniz ve göl kıyılarında karşımıza çıkan deniz börülcesi, mermi otu ya da tuz ot olarak da öğrenilir. Son derece lezzetli bir ot cinsi olan deniz börülcesi, kapsadığı vitamin ve mineraller sayesinde bedeniniz için sanki ilaç misyonu görüyor. İşte kanser hastalığına da deva olan fantastik yiyecek deniz börülcesinin verimleri…

#1
Foto - Demir ambarı bu yiyecek bedendeki cerahati söküp atıyor! Vücudun savunma sistemi çöktü diyenler, yiyince bakın ne oluyor!

Kendisi oldukça ufak ve narin olan deniz börülcesi nebatının tesirleri ise son derece büyük. Sanki vitamin definesi olan bu tuzlu nebatın verimleri şöyle;

#2
Foto - Demir ambarı bu yiyecek bedendeki cerahati söküp atıyor! Vücudun savunma sistemi çöktü diyenler, yiyince bakın ne oluyor!

Mineral bakımından son derece zengindir. Tuzlu suda yetişir ve bu sayede minerallerin en saf halini kapsar

#3
Foto - Demir ambarı bu yiyecek bedendeki cerahati söküp atıyor! Vücudun savunma sistemi çöktü diyenler, yiyince bakın ne oluyor!

A, B12, C vitamini, sodyum iyot, magnezyum, demir ve bol ölçüde lif kapsar. İçindeki bu mineral ve vitaminler yüzyıllardır öğreniliyordu. Şimdilerde ise flavonoid kapsadığı ortaya kondu. Ehemmiyetli bir antioksidan olan flavonoid, kanserle çabada ehemmiyetli bir kaynak.

#4
Foto - Demir ambarı bu yiyecek bedendeki cerahati söküp atıyor! Vücudun savunma sistemi çöktü diyenler, yiyince bakın ne oluyor!

Metabolizmanın süratlenmesine destekçi olur. Kumpaslı bir biçimde harcandığında kalıcı zayıflama sağlayabilir.

#5
Foto - Demir ambarı bu yiyecek bedendeki cerahati söküp atıyor! Vücudun savunma sistemi çöktü diyenler, yiyince bakın ne oluyor!

Guatr rahatsızlığınız var ise, deniz börülcesinde bulunan iyot size çok iyi gelebilir. Ancak bunun için evvelinde hekiminizden onay almanız gerekmektedir. Troid hormonlarının balanssızlığını düzeltebilir.

#6
Foto - Demir ambarı bu yiyecek bedendeki cerahati söküp atıyor! Vücudun savunma sistemi çöktü diyenler, yiyince bakın ne oluyor!

İyi bir C vitamini kaynağıdır.

#7
Foto - Demir ambarı bu yiyecek bedendeki cerahati söküp atıyor! Vücudun savunma sistemi çöktü diyenler, yiyince bakın ne oluyor!

İdrar sökücü tesiri sayesinde bedenden ödem atılmasını sağlar. İtihaplanmanın önüne geçer ve idrara kumpaslı bir biçimde çıkmaya destekçi olur.

#8
Foto - Demir ambarı bu yiyecek bedendeki cerahati söküp atıyor! Vücudun savunma sistemi çöktü diyenler, yiyince bakın ne oluyor!

Zengin bir betain kaynağıdır. Bu madde, çocukluk çağı metabolik bozukluklardan olan homosistinüri rehabilitasyonunda kullanılır. Ispanakta %0,55 oranında bulunurken, bu oran 1 kilo deniz börülcesinde %5’tir. Ispanak beğenmeyen çocuklara seçenek ve hatta bu mevzuda çok daha bedelli olan deniz börülcesini yedirebilirsiniz.

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