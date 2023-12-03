Demir ambarı bu yiyecek bedendeki cerahati söküp atıyor! Vücudun savunma sistemi çöktü diyenler, yiyince bakın ne oluyor!

Ülkemizde bilinirliği pek olmasa da tadına bakanın bayılarak yediği bir lezzet olan deniz börülcesi bereketleriyle de harcanması gereken gıdalar arasında yer alıyor. Tuzlu suyun bulunduğu deniz ve göl kıyılarında karşımıza çıkan deniz börülcesi, mermi otu ya da tuz ot olarak da öğrenilir. Son derece lezzetli bir ot cinsi olan deniz börülcesi, kapsadığı vitamin ve mineraller sayesinde bedeniniz için sanki ilaç misyonu görüyor. İşte kanser hastalığına da deva olan fantastik yiyecek deniz börülcesinin verimleri…