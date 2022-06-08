Demansa yol açabilecek bozukluklar Çoğu zaman demans, Alzheimer hastalığından kaynaklanır. Demansı olan yaşlıların yaklaşık yüzde 80'i Alzheimer hastalığına sahiptir. Diğer yaygın demans türleri arasında vasküler demans, Lewy cisimcikli demans, Frontotemporal demans, HIV ile ilişkili demans bulunur. Birçok insanda bu demanslardan birden fazla vardır ve bu duruma karışık demans denir. Demansa yol açabilecek diğer bozukluklar arasında ise Parkinson hastalığı, kafa travması veya bazı tümörlere bağlı beyin hasarı, Huntington hastalığı, Creutzfeldt-Jakob (deli dana) hastalığı gibi prion hastalıkları, felç ve beyni etkileyen frengi nörosifiliz bulunur. Demansın 10 erken belirtisi Demansın belirtileri altta yatan nedene bağlı olarak değişebilse de, yaygın uyarı işaretleri olan bazı önemli belirtiler vardır. İşte demansın erken görülebilecek 10 belirtisi.