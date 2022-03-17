Demans, diyabet ve Alzheimer için şifa! Suyunu bal ile karıştırırsanız bakın ne oluyor

Suyunu bal ile karıştırıp içmek kalbi güçlendiriyor. Doğal idrar söktürücü, sinirlilik, yorgunluk ve depresyon tedavisine yardımcı oluyor. Artirit ve romatizma gibi şişkinliklerin tedavisinde kullanılıyor, hamileler ve çocuk yapmayı düşünenlere şiddetle tavsiye ediliyor. Doğum kusurlarına azaltmaya yardımcı oluyor, lif açısından zengin olduğu için, bağırsak hareketliliğini artırıyor. İyi bir antioksidandır ve kanser, katarakt ve diğer göz sorunlarını önlemeye yardımcı oluyor. Kan şekeri düzeylerini kontrol etmeye yardımcı oluyor bu nedenle diyabet hastaları için oldukça yararlı olduğu biliniyor. Kemoterapinin başarı oranını artırıyor, idrar yolu enfeksiyonlarını önlemeye yardımcı oluyor.