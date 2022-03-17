  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
14
Demans, diyabet ve Alzheimer için şifa! Suyunu bal ile karıştırırsanız bakın ne oluyor

2022-03-17 08:14:38
Demans, diyabet ve Alzheimer için şifa! Suyunu bal ile karıştırırsanız bakın ne oluyor

Suyunu bal ile karıştırıp içmek kalbi güçlendiriyor. Doğal idrar söktürücü, sinirlilik, yorgunluk ve depresyon tedavisine yardımcı oluyor. Artirit ve romatizma gibi şişkinliklerin tedavisinde kullanılıyor, hamileler ve çocuk yapmayı düşünenlere şiddetle tavsiye ediliyor. Doğum kusurlarına azaltmaya yardımcı oluyor, lif açısından zengin olduğu için, bağırsak hareketliliğini artırıyor. İyi bir antioksidandır ve kanser, katarakt ve diğer göz sorunlarını önlemeye yardımcı oluyor. Kan şekeri düzeylerini kontrol etmeye yardımcı oluyor bu nedenle diyabet hastaları için oldukça yararlı olduğu biliniyor. Kemoterapinin başarı oranını artırıyor, idrar yolu enfeksiyonlarını önlemeye yardımcı oluyor.

#1
Foto - Doğa, anne insanlığın iyileştirilmesi için dünyayı pek çok besleyici ve yararlı sebzeler ve meyveler ile donatmıştır. Neyse ki, biz de bunları fark edip sağlık için kullanacak kadar akıllıyız. Kuşkonmaz insanlık tarihinin bilinen en eski bitkilerinden biridir. Ege mutfağının eşsiz lezzetlerinden birisi olan vitamin ve mineral deposu kuşkonmazın, insan sağlığına yaptığı katkı saymakla bitmiyor... İşte faydaları...

Doğa, anne insanlığın iyileştirilmesi için dünyayı pek çok besleyici ve yararlı sebzeler ve meyveler ile donatmıştır. Neyse ki, biz de bunları fark edip sağlık için kullanacak kadar akıllıyız. Kuşkonmaz insanlık tarihinin bilinen en eski bitkilerinden biridir. Ege mutfağının eşsiz lezzetlerinden birisi olan vitamin ve mineral deposu kuşkonmazın, insan sağlığına yaptığı katkı saymakla bitmiyor... İşte faydaları...

#2
Foto - Eskiden Batı Asya, Avrupa ülkelerinin bazıları ve Kuzey Afrika’da bazı bölgelerde bulunurdu. Ancak günümüz için konuşursak bir bitkisel ürün olarak dünyanın hemen hemen her yerinde bulunur. Kuşkonmaz etli, yapraksız, hassas çok yıllık otsu bir bitkidir. Kuşkonmaz; pırasa, sarımsak ve soğanı da içeren Lily ailesinin (Liliaceae) bir üyesidir. Yaklaşık 2000 yıl önce Doğu Akdeniz’de, o eşsiz dokusu, tıbbi ve afrodizyak özellikleri ile biliniyordu. Bu sebzede K vitamini ve folik asit bol miktarda bulunur. 300’den fazla çeşidi bilinmektedir ancak sadece 20 tanesi yenilebilir.

Eskiden Batı Asya, Avrupa ülkelerinin bazıları ve Kuzey Afrika’da bazı bölgelerde bulunurdu. Ancak günümüz için konuşursak bir bitkisel ürün olarak dünyanın hemen hemen her yerinde bulunur. Kuşkonmaz etli, yapraksız, hassas çok yıllık otsu bir bitkidir. Kuşkonmaz; pırasa, sarımsak ve soğanı da içeren Lily ailesinin (Liliaceae) bir üyesidir. Yaklaşık 2000 yıl önce Doğu Akdeniz’de, o eşsiz dokusu, tıbbi ve afrodizyak özellikleri ile biliniyordu. Bu sebzede K vitamini ve folik asit bol miktarda bulunur. 300’den fazla çeşidi bilinmektedir ancak sadece 20 tanesi yenilebilir.

#3
Foto - KUŞKONMAZIN BESİN DEĞERLERİ: Kuşkonmaz aynı zamanda magnezyum, fosfor, selenyum, çinko, sodyum, demir, bakır, kalsiyum ve mangan gibi mineraller açısından zengin bir kaynaktır. C vitamini, K vitamini, B6 vitamini, A vitamini, tiamin ve niasin gibi vitaminler de bu bitki içerisinde yeterli miktarda bulunur. *Kalori içeriği: 44 kalori *Protein içeriği: 4.65 gram *Su içeriği: 165.00 gram *Çözünür lif içeriği: 1.15 gram *Çözünmez lif içeriği: 1.75 gram *Diyet lif içeriği: 2.85 gram *Karbonhidrat içeriği: 7.60 gram *Tekli yağ asitleri: 0.02 gram *Doymuş yağ miktarı: 0.12 gram *Çoklu yağ asitleri: 0.23 gram

KUŞKONMAZIN BESİN DEĞERLERİ: Kuşkonmaz aynı zamanda magnezyum, fosfor, selenyum, çinko, sodyum, demir, bakır, kalsiyum ve mangan gibi mineraller açısından zengin bir kaynaktır. C vitamini, K vitamini, B6 vitamini, A vitamini, tiamin ve niasin gibi vitaminler de bu bitki içerisinde yeterli miktarda bulunur. *Kalori içeriği: 44 kalori *Protein içeriği: 4.65 gram *Su içeriği: 165.00 gram *Çözünür lif içeriği: 1.15 gram *Çözünmez lif içeriği: 1.75 gram *Diyet lif içeriği: 2.85 gram *Karbonhidrat içeriği: 7.60 gram *Tekli yağ asitleri: 0.02 gram *Doymuş yağ miktarı: 0.12 gram *Çoklu yağ asitleri: 0.23 gram

#4
Foto - KUŞKONMAZIN SAĞLIĞA FAYDALARI NELERDİR? Kalp Sağlığı: Kuşkonmaz sağlıklı bir kardiyovasküler sistem için gerekli olan folik asit içerir. Günde üç kez ham bal ile az miktarda kuşkonmaz suyunu karıştırıp içmek, zayıf kalbi güçlendirir.

KUŞKONMAZIN SAĞLIĞA FAYDALARI NELERDİR? Kalp Sağlığı: Kuşkonmaz sağlıklı bir kardiyovasküler sistem için gerekli olan folik asit içerir. Günde üç kez ham bal ile az miktarda kuşkonmaz suyunu karıştırıp içmek, zayıf kalbi güçlendirir.

#5
Foto - Doğal İdrar Söktürücü Potasyum açısından zengin iken, düşük miktarda sodyum içerir. Asparagin denen aktif bir amino asit ile birlikte içindeki mineraller sayesinde etkili bir diüretik ilaç haline gelir. Bu nedenle adet öncesi şişkinlik gidermede çok yararlıdır. Ayrıca sinirlilik, yorgunluk ve depresyon tedavisinde yardımcı olur.

Doğal İdrar Söktürücü Potasyum açısından zengin iken, düşük miktarda sodyum içerir. Asparagin denen aktif bir amino asit ile birlikte içindeki mineraller sayesinde etkili bir diüretik ilaç haline gelir. Bu nedenle adet öncesi şişkinlik gidermede çok yararlıdır. Ayrıca sinirlilik, yorgunluk ve depresyon tedavisinde yardımcı olur.

#6
Foto - Artirit, romatizma, adet dönemlerinde tercih edilmeli Tarihsel olarak kuşkonmaz artirit ve romatizma gibi şişkinliklerin tedavisinde kullanılmıştır ve PMSa (adet öncesi sendrom) bağlı su toplanmasına (ödem) da iyi gelebilir.

Artirit, romatizma, adet dönemlerinde tercih edilmeli Tarihsel olarak kuşkonmaz artirit ve romatizma gibi şişkinliklerin tedavisinde kullanılmıştır ve PMSa (adet öncesi sendrom) bağlı su toplanmasına (ödem) da iyi gelebilir.

#7
Foto - Hamileler ve çocuk yapmayı düşünenler bolca yemeli Özellikle hamile kalmayı düşünüyorsanız veya hamileliğin erken safhalarındaysanız kuşkonmazı öğünlerinizden eksik etmeyin. Çünkü içerdiği folat hücrelerin düzgün bölünmesi için gereklidir. Folat olmazsa fetüsün sinir sistemi hücreleri düzgün şekilde bölünmez. Hamilelikte yetersiz folat tüketiminin çeşitli doğuştan sakatlıklara yol açtığı belirlenmiştir.

Hamileler ve çocuk yapmayı düşünenler bolca yemeli Özellikle hamile kalmayı düşünüyorsanız veya hamileliğin erken safhalarındaysanız kuşkonmazı öğünlerinizden eksik etmeyin. Çünkü içerdiği folat hücrelerin düzgün bölünmesi için gereklidir. Folat olmazsa fetüsün sinir sistemi hücreleri düzgün şekilde bölünmez. Hamilelikte yetersiz folat tüketiminin çeşitli doğuştan sakatlıklara yol açtığı belirlenmiştir.

#8
Foto - Sağlıklı Bağırsak Florası Bitkisel mineraller açısından zengindir. Ayrıca sindiremeyen bir karbonhidrat olarak adlandırılan inulin içerir. Ancak kalın bağırsakta yaşayan Bifidobacteria ve Laktobasillerin gibi bazı sağlığa faydalı bakteriler bu karbonhidrattan beslenir. Dolayısıyla kuşkonmaz yiyerek inülin alımı, zararlı bakterilerin gelişimini önleyen faydalı bakterilerin sayısını artırır.

Sağlıklı Bağırsak Florası Bitkisel mineraller açısından zengindir. Ayrıca sindiremeyen bir karbonhidrat olarak adlandırılan inulin içerir. Ancak kalın bağırsakta yaşayan Bifidobacteria ve Laktobasillerin gibi bazı sağlığa faydalı bakteriler bu karbonhidrattan beslenir. Dolayısıyla kuşkonmaz yiyerek inülin alımı, zararlı bakterilerin gelişimini önleyen faydalı bakterilerin sayısını artırır.

#9
Foto - Doğum Kusurlarıyla Savaş Folat tekrar buradaki en önemli etkenlerden biridir. Sağlıklı folat alımı olmadan, bir fetüsün sinir sistemi hücreleri düzgün bölünemez. Bu nedenle folat alımı spina bifida gibi doğum kusurlarına azaltmaya yardımcı olur ve bir yenidoğanın düşük doğum ağırlığı şansını azaltır.

Doğum Kusurlarıyla Savaş Folat tekrar buradaki en önemli etkenlerden biridir. Sağlıklı folat alımı olmadan, bir fetüsün sinir sistemi hücreleri düzgün bölünemez. Bu nedenle folat alımı spina bifida gibi doğum kusurlarına azaltmaya yardımcı olur ve bir yenidoğanın düşük doğum ağırlığı şansını azaltır.

#10
Foto - Böbrek ve gut hastaları daha az tüketmeli ya da tamamen kesmeli Böbrek sorunu veya gut problemleri olan kişilerin kuşkonmaz gibi pürin içeren yiyecek tüketimlerini kısıtlamaları veya kesmeleri gerekir. Pürinden çabuk etkilenen kişilerin bu maddeyi çok almaları sağlık sorunlarına yol açar. Vücutta fazla pürin birikimi fazla ürik asit birikimine yol açar. Ürik asitle bağlantılı sorunların iki örneği ise gut hastalığı ve böbrek taşı oluşumudur.

Böbrek ve gut hastaları daha az tüketmeli ya da tamamen kesmeli Böbrek sorunu veya gut problemleri olan kişilerin kuşkonmaz gibi pürin içeren yiyecek tüketimlerini kısıtlamaları veya kesmeleri gerekir. Pürinden çabuk etkilenen kişilerin bu maddeyi çok almaları sağlık sorunlarına yol açar. Vücutta fazla pürin birikimi fazla ürik asit birikimine yol açar. Ürik asitle bağlantılı sorunların iki örneği ise gut hastalığı ve böbrek taşı oluşumudur.

#11
Foto - Diğer Sağlık Faydaları Kuşkonmaz suyunun alkali özelliği yüksektir ve dolayısıyla kas dokuları temizleyerek, kan asiditesinin azalmasına yardımcı olur ve aynı zamanda böbrek taşlarının eritilmesine yardımcı olur.

Diğer Sağlık Faydaları Kuşkonmaz suyunun alkali özelliği yüksektir ve dolayısıyla kas dokuları temizleyerek, kan asiditesinin azalmasına yardımcı olur ve aynı zamanda böbrek taşlarının eritilmesine yardımcı olur.

#12
Foto - Artrit ve romatizmaya yardımcı olan anti-inflamatuvar etkili bir fitokimyasal içerir. *Kuşkonmazın düzenli tüketimi lif açısından zengin olduğu için, bağırsak hareketliliğini artırır. *İyi bir antioksidandır ve kanser, katarakt ve diğer göz sorunlarını önlemeye yardımcı olabilir. *Kan şekeri düzeylerini kontrol etmeye yardımcı olur bu nedenle diyabet hastaları için oldukça yararlıdır.

Artrit ve romatizmaya yardımcı olan anti-inflamatuvar etkili bir fitokimyasal içerir. *Kuşkonmazın düzenli tüketimi lif açısından zengin olduğu için, bağırsak hareketliliğini artırır. *İyi bir antioksidandır ve kanser, katarakt ve diğer göz sorunlarını önlemeye yardımcı olabilir. *Kan şekeri düzeylerini kontrol etmeye yardımcı olur bu nedenle diyabet hastaları için oldukça yararlıdır.

#13
Foto - Kemoterapinin başarı oranını artırır. *İyi bir vücut detoks ajanı olduğu için idrar yolu enfeksiyonlarını önlemeye yardımcı olur. *Süt üretimini uyardığı için emziren anneler için oldukça faydalı bir besindir.

Kemoterapinin başarı oranını artırır. *İyi bir vücut detoks ajanı olduğu için idrar yolu enfeksiyonlarını önlemeye yardımcı olur. *Süt üretimini uyardığı için emziren anneler için oldukça faydalı bir besindir.

ABD’den haber var! Rusya’ya kötü, Türkiye’ye güzel
Ekonomi

ABD’den haber var! Rusya’ya kötü, Türkiye’ye güzel

Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Myron Brilliant, "ABD'li bazı şirketler Rusya'dan ayrıldı; bazıları oper..
Savunma sanayinde müthiş adım! Türk zırhlılarının gören gözü olacak
Teknoloji

Savunma sanayinde müthiş adım! Türk zırhlılarının gören gözü olacak

Asisguard Genel Müdürü Mustafa Barış Düzgün, 360 derece durumsal farkındalık projesiyle güvenlik güçleri tarafından kullanılan 1000'e yakın ..
Atma Abdullatif Şener! Kılıçdaroğlu için utanmadan bunu söyledi
Siyaset

Atma Abdullatif Şener! Kılıçdaroğlu için utanmadan bunu söyledi

TV 100 canlı yayınında konuşan CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener, evlatlarını PKK terör örgütünden isteyen acılı anneleri ayağına çağı..
Sıcak gelişme: Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
Gündem

Sıcak gelişme: Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensk..
Skandal düğün! 'Putin saldırıları artır, Ukraynalı kadınları...'
Dünya

Skandal düğün! 'Putin saldırıları artır, Ukraynalı kadınları...'

Rusya, Ukrayna'da katliam yapıp milyonlarca kadın ve çocuğu evlerinden yurtlarından ederken, on yıllardır İsrail zulmü altında inleyen Filis..
Rusya'ya büyük şok! NATO dünyaya duyurdu
Dünya

Rusya'ya büyük şok! NATO dünyaya duyurdu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus ordusunun 21. günü devam eden işgal sürecinde gücünün yüzde 40'ını kaybettiğini açıkladı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay