  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Akaryakıt piyasası bu gelişmeyle çalkalanıyor! Resmen çakıldı: 145 lira...

Türkiye'de en çok kullanılan şifre belli oldu

Emekli ve memur ile ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak rakam! Ekonomistler bu rakamı ilk kez telaffuz etti!

Türkiye'den apar topar ayrılmıştı: Ocak’ta belli olacak! Gerçekten çok ilginç

ABD bu kadarını beklemiyordu! Türk İHA'ları Dubai'yi salladı

İstanbul'a ilk kar yağışı için tarih verildi! Duyanlar heyecanlandı! Şehir merkezlerinde de etkisini gösterecek

Türkiye’de en çok kullanılan şifreler belli oldu! Çok ama çok şaşıracaksınız

Tam 111 yıldır ülkede faaliyet gösteriyordu! Dünya devi firmanın Türkiye'den apar topar çekilmesinin sebebi belli oldu! Gerçekten çok ilginç

Türkiye'de bu meslek meğer günde 15 bin TL kazandırıyormuş! Fatih Altaylı, detaylarıyla anlattı! Çok şaşıracaksınız

Düğünden kovulunca dehşet saçtı… Etraf kan gölüne döndü: Kuş avlar gibi insan avladı
Gündem
7
Delege satın alınarak genel başkan olan Özgür Özel’den de bu beklenirdi

2023-11-17 13:57:14
Delege satın alınarak genel başkan olan Özgür Özel’den de bu beklenirdi

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçilen Özgür Özel, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye selefi Kemal Kılıçdaroğlu gibi aynı çizgiden bakıyor. CHP'de isimler değişse bile zihniyetin değişmediği bir kez daha gözler önüne serilirken, CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel katıldığı bir programda skandal ifadelerle HDP'yi akladı. HDP'lilerle hiçbir sorunu olmadığını söyleyen Özel, "Gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim." dedi.

#1
Foto - Delege satın alınarak genel başkan olan Özgür Özel’den de bu beklenirdi

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçilen Özgür Özel, yerel seçimler öncesi ittifak için HDP'ye göz kırptı.

#2
Foto - Delege satın alınarak genel başkan olan Özgür Özel’den de bu beklenirdi

HDP'ye selefi Kemal Kılıçdaroğlu gibi aynı çizgiden bakan Özgür Özel, katıldığı bir programda PKK'nın siyasi uzantısını akladı.

#3
Foto - Delege satın alınarak genel başkan olan Özgür Özel’den de bu beklenirdi

CHP'DEKİ DEĞİŞİM HDP'DE HEYECAN UYANDIRMIŞ! CHP'deki değişimin İYİ Parti'nin yanı sıra HDP'de de büyük heyecan uyandırdığını belirten Özel, "Ben Diyarbakır'a hem seçim zamanında gittiğimde hem kurultay öncesi destek istemek için il kongrelerine gittiğimde inanılmaz bir ilgiyle karşılaşmıştım. Güneydoğu'da Kürt seçmenlerin yoğun olduğu bölgenin il başkanları bunun büyük bir heyecan uyandırdığını söylüyor." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Delege satın alınarak genel başkan olan Özgür Özel’den de bu beklenirdi

"HDP İLE HİÇBİR SORUNUM YOK" Teröristbaşı Öcalan'ave terör örgütü PKK'ya övgüler düzen Kandil'in partisi HDP ile hiçbir sorununun olmadığını belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

#5
Foto - Delege satın alınarak genel başkan olan Özgür Özel’den de bu beklenirdi

"Meşru ve TBMM'de CHP grubunun yanında bir siyasi parti. Seçmenine saygımız sonsuz. Yöneticileriyle zaten ilişkilerimizde hiçbir sorun yok. Ben seçimlerine girmesine izin verilen, Gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim."

#6
Foto - Delege satın alınarak genel başkan olan Özgür Özel’den de bu beklenirdi

DEMİRTAŞ VE KAVALA'YA SELAM GÖNDERMİŞTİ Öte yandan Özgür Özel, CHP Kurultayı'nda terör tutuklusu HDP'li Selahattin Demirtaş ve Gezi olaylarının finansörü tutuklu Osman Kavala'ya selam göndermişti. Özgür Özel, Demirtaş ve Kavala'ya selam gönderdiği açıklamasında şunları söylemişti: "Memleketimin dört bir yanında altı oklu bayrağı sallayanlara, Soma'da, Zonguldak'ta, Bartın'da yerin yüzlerce metre altında çalışanlara, İzmir'de Agrobay'da direnen kadınlara, Silivri'de Bakırköy'de hepimizin yerine yatan Can Atalay'a, Tolga Şardan'a, Osman Kavala'ya, Selçuk Mızraklı'ya, Selahattin Demirtaş'a selam olsun."

Heniyye'den İsrail'e: İstiyorsanız biz hazırız!
Gündem

Heniyye'den İsrail'e: İstiyorsanız biz hazırız!

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye yayınladığı video mesajla işgalci İsrail'e seslendi.
Batı Şeria Gazze'nin İntikamını aldı! Beytüllahim'de Ölen veya Yaralanan İsrail Askerlerinin Sayısı
Gündem

Batı Şeria Gazze'nin İntikamını aldı! Beytüllahim'de Ölen veya Yaralanan İsrail Askerlerinin Sayısı

Perşembe günü erken saatlerde işgal altındaki Kudüs'ün güneyindeki Tünel Kontrol Noktasına düzenlenen silahlı saldırıda bir Siyonist asker ö..
Resmi Gazete'de yayımlandı! Türk askeri kardeşinin yanında
Gündem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türk askeri kardeşinin yanında

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin kabulüne ilişkin T..
Borçlar 307 trilyon doları aştı
Ekonomi

Borçlar 307 trilyon doları aştı

Küresel borç seviyesi, bu yılın üçüncü çeyreğinde 307,4 trilyon dolara ulaştı.
Togg'la dengeler değişti! Türkiye'den müjde
Ekonomi

Togg'la dengeler değişti! Türkiye'den müjde

Yerli otomobil Togg ile sektörün devleri arasına giren Türkiye, Tesla ve Çinli otomobil firmaları gibi birçok yatırımcıdan yoğun ilgi görüyo..
Usame Bin Ladin'in 21 yıl önce yazdığı mektup bugün Amerikalıları uyandırdı! İşte o mektubun tam metni

Usame Bin Ladin'in 21 yıl önce yazdığı mektup bugün Amerikalıları uyandırdı! İşte o mektubun tam metni
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23