2020-10-19 15:52:35 Dehşete düşüren manzara! Delik deşik oldu
Denizli'de etkili olan dolu ve sağanak yağış bazı ilçelerde büyük hasara neden oldu.
Denizli'de etkili olan dolu ve sağanak yağış bazı ilçelerde büyük hasara neden oldu.
Denizli'nin Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle birçok ev, tarla ve araçta hasar meydana geldi.
Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanağın ardından etkili olan dolu, Aşağışamlı ve Üzerlik mahallesi sakinlerine zor anlar yaşattı.
Bazı araçların kaportalarında göçük meydana gelirken camları kırıldı. Bölgede evlerin dış cephelerinde, çatılarında ve güneş enerjisi sistemlerinde de hasar oluştu.
Mahalle sakinleri, doludan korumak için araçlarının üstünü karton, battaniye, halı gibi malzemelerle örttü.
Ahırında ve evinin çatısında zarar oluşan Ramazan Özkurt, daha önce böyle bir dolu yağışı görmediğini söyledi. Zararının büyük olduğunu anlatan Özkurt, "Dolu, yumurtadan büyüktü. Cesaret edip dışarı çıkamadık." ifadelerini kullandı.
Ramazan Özaydın, kapalı alana götürmek isterken aracının camının kırıldığını söyledi.
Ali Toprak ise çatıdaki kırıklar nedeniyle evine su girdiğini aktardı.
Merkezefendi Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, dolunun, Aşağışamlı, Kumkısık, Üzerlik ve Salihağa mahallerindeki pamuk tarlaları, Yeniköy ve Pamukkale mahallelerindeki nar ve ayva bahçeleri ile bağlarda hasara neden olduğunu söyledi.
Pamukkale ilçesinde yağan ceviz büyüklüğündeki dolu, 100'ün üzerinde araçta hasara yol açtı.
Denizli’de bu sabah etkisini gösteren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur ile birlikte kentin bazı noktalarında şiddetli dolu yağışı etkili oldu. Pamukkale ilçesindeki Aşağışamlı ve Üzerlik mahallelerinde, yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı nedeniyle vatandaşlar zorluk yaşadı.
Bölgede ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle 100'ün üzerinde araç zarar gördü. Araçların camlarında ve kaportalarında maddi hasar oluştu. Dolu yağışı nedeniyle özellikle pamuk ekili tarım arazilerinin de olumsuz etkilendiği belirtildi.
Etkili olan yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken, trafikte durma noktasına geldi, bazı bölgelerde su doldu.
Yağmur yağışı, gün boyu devam edeceği belirtildi. Sabah başlayan yağmur yağışı giderek hızlanırken adeta gökten boşalırcasına yağarken kırsal kesimlerde daha sonra yerini doluya bıraktı. Şiddetli yağan yağmur sebebiyle işe ve okula giden vatandaşlar dükkan önlerine ve kapalı alanlara sığındı. Yağmur yağışı ara ara Denizli’de devam ederken meteorolojiden alınan verilere göre yağışların Çarşamba gününe kadar devam edeceği öğrenildi.
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