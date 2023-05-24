2023-05-24 16:49:40 Değişim isteyen vatandaşlara Bakan Varank'tan önemli çağrı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Muhalefeti destekleyen vatandaşlarımıza ben gerçekten üzülüyorum. Düşünün, bir tane genel başkan var, 11 seçimdir seçime girip, hepsini kaybediyor. Yani değişim isteyen vatandaşlarımız bence önce başlarındaki genel başkanı değiştirsinler. Kemal Kılıçdaroğlu'nu değiştirerek yola çıksınlar. Belki ondan sonra netice elde edebilirler. Çünkü 11 seçime gidip 11'ini de kaybetmiş bir genel başkan. Siz netice alabilir misiniz? Alamazsınız. Onun için samimiyetle muhalefete oy veren vatandaşlarımıza ben buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Değişim istiyorsanız önce genel başkanınızdan başlayın." ifadelerini kullandı.