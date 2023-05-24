Değişim isteyen vatandaşlara Bakan Varank'tan önemli çağrı

Yerli ve milli Togg ile galericiler sitesine gelen Bakan, horon ile karşılandı. Yapılan yerli ve milli çalışmalardan bahseden Bakan Varank, "Biz 21 senedir hep yapmanın derdinde olduk. Üretmenin derdinde olduk. Taş üstüne taş koymanın derdinde olduk. Ama karşımızda ne yapan ne de yaptıran bir muhalefetle karşı karşıya kaldık. Yani, insan Türkiye'nin otomobili projesine niye karşı çıkar? Sana ne zararı var bu işin? Yani başından beri niye buna bir kulp takmaya çalışıyorsun? Yani dersin ki kardeşim bu proje geç kaldı. Bundan dolayı bizi eleştir. Ben bunu anlarım. Ya da elektrikli otomobiller tamam. Artık hidrojenle çalışan araçlar var. Burada sen ne yapacaksın? Bunu ortaya koy da beni böyle eleştir. Ama gidip de 'Türkiye'nin otomobili projesi yok, siz bizi kandırıyorsunuz. Bu araçlar İtalya'dan geliyor' derseniz bu muhalefet anlayışıyla Türkiye'nin bir yere gitme şansı yok" diye konuştu.