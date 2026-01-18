  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
11
Yeniakit Publisher
Değeri belli oldu: Resmen anlaşma için teklif yapıldı iddiası! 40 milyon euroluk golcüyle herkesi ters köşe yaptı...
Emrah Savcı

Değeri belli oldu: Resmen anlaşma için teklif yapıldı iddiası! 40 milyon euroluk golcüyle herkesi ters köşe yaptı...

Fenerbahçe alternatif olarak bu teklif masaya gelir mi diye son ana kadar kovalayacak. Fenerbahçe ilgili son dakika...

Foto - Değeri belli oldu: Resmen anlaşma için teklif yapıldı iddiası! 40 milyon euroluk golcüyle herkesi ters köşe yaptı...

Fenerbahçe, Süper Lig'de ara transfer döneminde kadrosuna forvet takviyesi yapmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler gündemine sürpriz bir ismi dahil ederken Premier Lig ekibi Crystal Palace'daki krizi fırsata çevirip 40 milyon euroluk golcüyü kadrosuna katmak istiyor.

Foto - Değeri belli oldu: Resmen anlaşma için teklif yapıldı iddiası! 40 milyon euroluk golcüyle herkesi ters köşe yaptı...

Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi transferlerini tamamlayan, N'Golo Kante içinse görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de gündemdeki konulardan biri de forvete yapılacak hamlede.

Foto - Değeri belli oldu: Resmen anlaşma için teklif yapıldı iddiası! 40 milyon euroluk golcüyle herkesi ters köşe yaptı...

Sarı-lacivertlilerin gündemine daha önce Alexander Sörloth ve Ademola Lookman gelirken listeye yeni isimler eklendi.

Foto - Değeri belli oldu: Resmen anlaşma için teklif yapıldı iddiası! 40 milyon euroluk golcüyle herkesi ters köşe yaptı...

beIN Sports'ta yer alan habere göre Fenerbahçe önceliğini Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de forma giyen Darwin Nunez'e verirken Uruguaylı golcünün alternatifleri Premier Lig'den belirlendi.

Foto - Değeri belli oldu: Resmen anlaşma için teklif yapıldı iddiası! 40 milyon euroluk golcüyle herkesi ters köşe yaptı...

Haberde, Fenerbahçe'nin listesindeki adaylar arasında Premier Lig'de Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta ve Tottenham'dan Mathys Tel olduğu ifade edildi.

Foto - Değeri belli oldu: Resmen anlaşma için teklif yapıldı iddiası! 40 milyon euroluk golcüyle herkesi ters köşe yaptı...

Nunez'le istenilen anlaşma sağlanamaması halinde sarı-lacivertlilerin Mateta ve Tel'e yöneleceği kaydedildi. Ek olarak Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski'nin ayrılıklarının ardından daha somut adımların atılabileceğine vurgu yapıldı.

Foto - Değeri belli oldu: Resmen anlaşma için teklif yapıldı iddiası! 40 milyon euroluk golcüyle herkesi ters köşe yaptı...

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Mateta'nın formasını giydiği Crystal Palace'da ara transfer döneminde kriz yaşanıyor. Londra ekibinin teknik direktörü Oliver Glasner, sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılacağını açıkladı.

Foto - Değeri belli oldu: Resmen anlaşma için teklif yapıldı iddiası! 40 milyon euroluk golcüyle herkesi ters köşe yaptı...

Glasner, Premier Lig'de dün oynanan Sunderland maçının ardından yaptığı açıklamada yönetimden destek görmediklerini ve kadro kurmakta zorluklar yaşadıklarını söyledi. Glasner açıklamasında, "Maçtan bir gün önce kaptanımızı satmalarını anlayamıyorum. Antrenman yapıyoruz ve dün sabah 10.30'da kaptanımızın satılacağı söylendi. Öyleyse neden gelecek hafta değil? O zaman en azından bu maçı oynayabiliriz. Bu beni bugün gerçekten üzüyor. 30 yılı aşkın süredir futbolun içindeyim ve bunu bir kez bile yaşamadım. Şimdi ise altı yedi ay içinde iki kez oldu. Daha önce de söyledim, tamamen terk edilmiş gibi hissediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Foto - Değeri belli oldu: Resmen anlaşma için teklif yapıldı iddiası! 40 milyon euroluk golcüyle herkesi ters köşe yaptı...

Öte yandan Crystal Palace'ın kaptanı Marc Guehi de takıma veda etmeye hazırlanıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlerden Guehi'nin Manchester City'ye transferinin kısa süre içinde resmileşmesi bekleniyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre City bu transfer için 20 milyon sterlin ödeyecek.

Foto - Değeri belli oldu: Resmen anlaşma için teklif yapıldı iddiası! 40 milyon euroluk golcüyle herkesi ters köşe yaptı...

Takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Mateta için daha önce Juventus ve Manchester United iddiaları da gündeme gelmişti. Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Jean-Philippe Mateta, bu sezon Crystal Palace'da 33 maça çıkarken 10 gol ve 2 asist kaydetti. Fenerbahçe'nin gündemine gelen bir diğer isim Mathys Tel, bu sezonun başında bonservisiyle Tottenham'a imza attı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Boşnak

Steven Sadettin saran bu bolluk nereden.
