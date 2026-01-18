Değeri belli oldu: Resmen anlaşma için teklif yapıldı iddiası! 40 milyon euroluk golcüyle herkesi ters köşe yaptı...

Glasner, Premier Lig'de dün oynanan Sunderland maçının ardından yaptığı açıklamada yönetimden destek görmediklerini ve kadro kurmakta zorluklar yaşadıklarını söyledi. Glasner açıklamasında, "Maçtan bir gün önce kaptanımızı satmalarını anlayamıyorum. Antrenman yapıyoruz ve dün sabah 10.30'da kaptanımızın satılacağı söylendi. Öyleyse neden gelecek hafta değil? O zaman en azından bu maçı oynayabiliriz. Bu beni bugün gerçekten üzüyor. 30 yılı aşkın süredir futbolun içindeyim ve bunu bir kez bile yaşamadım. Şimdi ise altı yedi ay içinde iki kez oldu. Daha önce de söyledim, tamamen terk edilmiş gibi hissediyoruz.” ifadelerini kullandı.