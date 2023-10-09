Defineciler tahrip etti! Tarihi alandan çıkanlar şaşırttı

Daha ayrıntılı inceleme yapılırsa gün ışığına çıkacağını düşünüyorum. Duyduklarımıza göre buranın Bizanslılar tarafından kullanıldığı bilgisi var. Eskiden ev olarak, tahıl ambarı olarak kullanılmış. Şu anda bile içerisinde samanlar bulunmaktadır. Kazılan yerin toplu mezar olduğunu düşünüyoruz. Devamlı toprağın altında antikacıların kazması devam ediyor. Bizden sonraki nesle bu tarihi yapıları bırakalım" diye konuştu.