Dedesi tarih yazmıştı, torunu havalandırdı: Vecihi Hürkuş’un uçağının replikası gökyüzünde

Nu.D-36 ile uçuş gerçekleştiren akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ise Maxson ile uçmanın kendisi için farklı ve duygusal bir deneyim olduğunu dile getirdi. Öztürk, Vecihi Hürkuş'un Türk havacılığındaki yerine dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Müthiş bir his açıkçası kelimelerle nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum. Türkiye'mizin, Türk milletimizin, havacılık dalında çok şey borçlu olduğu bir insan, dedesi ve aynı ismi taşıyor. Ben az önce onun kolunda uçuyordum, iki numara olarak, müthiş bir histi. Gerçekten bir an Vecihi Bey'in yanında uçuyormuşum gibi hissettim. Bugüne kadar 42 senede yaptığım uçuşlardan çok farklıydı. Böyle bir hissi bana tattırdığı için de zaten Vecihi Bey'e çok teşekkür ediyorum. Benim için çok duygusal anlar, zamanlar. Tabii biz profesyonel havacılarız. Duygularımızı bir köşeye bırakıp en emniyetli şekilde güzel bir uçuş alabilmesi için gayret ediyoruz."