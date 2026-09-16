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Dedesi tarih yazmıştı, torunu havalandırdı: Vecihi Hürkuş’un uçağının replikası gökyüzünde

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AA Giriş Tarihi:

Dedesi tarih yazmıştı, torunu havalandırdı: Vecihi Hürkuş’un uçağının replikası gökyüzünde

Türk havacılık tarihinin öncü ismi Vecihi Hürkuş’un pilot torunu Lee Vecihi Maxson, dedesinin 1931 yılında tasarladığı Vecihi 14’ün replikasıyla SHG Airshow’da gökyüzüne çıkmaya hazırlanıyor. Maxson, tarihi uçağın yeniden uçuşa geçeceği gösteri öncesi çalışmalarını sürdürüyor.

#1
Foto - Dedesi tarih yazmıştı, torunu havalandırdı: Vecihi Hürkuş’un uçağının replikası gökyüzünde

Türk havacılığının öncü isimlerinden Vecihi Hürkuş'un kendisi gibi pilot olan torunu Lee Vecihi Maxson, dedesi tarafından 1931'de tasarlanıp imal edilen ilk sertifikalı Türk yapımı uçak Vecihi 14'ün replikasıyla, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenecek Sivrihisar Hava Gösterileri (SHG) Airshow'da gerçekleştireceği gösteri uçuşu öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

#2
Foto - Dedesi tarih yazmıştı, torunu havalandırdı: Vecihi Hürkuş’un uçağının replikası gökyüzünde

Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğince Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde bu yıl 11'incisi düzenlenecek SHG Airshow'da ilk kez yer alacak olan Vecihi Hürkuş'un kızı Sevim Türkan Hürkuş Maxson'un oğlu Lee Vecihi Maxson (65), akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ve ekibi tarafından üretilen dedesinin uçağı Vecihi 14'ün replikası ile gösteri uçuşu yapacak.

#3
Foto - Dedesi tarih yazmıştı, torunu havalandırdı: Vecihi Hürkuş’un uçağının replikası gökyüzünde

ABD vatandaşı olan Maxson, 19-20 Eylül'deki gösteri öncesi akrobasi pilotu Öztürk'le gerçekleştireceği gösteri için antrenman uçuşları gerçekleştirdi.

#4
Foto - Dedesi tarih yazmıştı, torunu havalandırdı: Vecihi Hürkuş’un uçağının replikası gökyüzünde

Akrobasi pilotu Öztürk de uçuşta Nuri Demirağ'ın Nu.D-36 uçağının replikasıyla Maxson'a eşlik etti. İki tarihi uçağın replikasının aynı gösteride gökyüzünde yer alacağı etkinlik öncesinde pilotlar kol uçuşu gerçekleştirdi. Airshow, yaklaşık bir asır önce Türk havacılık tarihinde iz bırakan Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ'ın tasarımlarını yeniden gökyüzünde bir araya getirecek.

#5
Foto - Dedesi tarih yazmıştı, torunu havalandırdı: Vecihi Hürkuş’un uçağının replikası gökyüzünde

Vecihi Hürkuş'un torunu Lee Vecihi Maxson, AA muhabirine, dedesinin tasarladığı uçağın replikasının gökyüzüyle buluşmasının kendisi için çok özel olduğunu söyledi. Bu uçakla uçmasının kendisi için özel olduğunu belirten Maxson, "Uçağı İsmet Bey'in yapmış olması ve 95 yıl sonra bu uçağı uçurabilmek gerçekten inanılmaz bir duygu. Uçak çok güzel uçuyor. Gerçekten harika bir iş çıkarmışlar. Göründüğü kadar güzel uçuyor, çok iyi." diye konuştu.

#6
Foto - Dedesi tarih yazmıştı, torunu havalandırdı: Vecihi Hürkuş’un uçağının replikası gökyüzünde

Maxson, dedesinin hikayelerini hep annesinden dinlediğini anlatarak, "Burada olmak gerçekten çok özel hissettiriyor. Hazırlıklar güzel geçti, gösteri beni çok heyecanlandırıyor. Airshow'u iple çekiyorum. Bu tarz eski uçakları uçurmak benim için çok iyi bir his." ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Dedesi tarih yazmıştı, torunu havalandırdı: Vecihi Hürkuş’un uçağının replikası gökyüzünde

Nu.D-36 ile uçuş gerçekleştiren akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ise Maxson ile uçmanın kendisi için farklı ve duygusal bir deneyim olduğunu dile getirdi. Öztürk, Vecihi Hürkuş'un Türk havacılığındaki yerine dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Müthiş bir his açıkçası kelimelerle nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum. Türkiye'mizin, Türk milletimizin, havacılık dalında çok şey borçlu olduğu bir insan, dedesi ve aynı ismi taşıyor. Ben az önce onun kolunda uçuyordum, iki numara olarak, müthiş bir histi. Gerçekten bir an Vecihi Bey'in yanında uçuyormuşum gibi hissettim. Bugüne kadar 42 senede yaptığım uçuşlardan çok farklıydı. Böyle bir hissi bana tattırdığı için de zaten Vecihi Bey'e çok teşekkür ediyorum. Benim için çok duygusal anlar, zamanlar. Tabii biz profesyonel havacılarız. Duygularımızı bir köşeye bırakıp en emniyetli şekilde güzel bir uçuş alabilmesi için gayret ediyoruz."

#8
Foto - Dedesi tarih yazmıştı, torunu havalandırdı: Vecihi Hürkuş’un uçağının replikası gökyüzünde

Öztürk, SHG Airshow'un önceki yıllardan farklı bir anlam taşıdığını belirterek, "Bu iki uçağın yan yana havada olması, zannediyorum gelecek kuşaklara 100 yıl öncesinden çok olumlu, çok güzel mesajlar bırakacak ve böyle bir şey ilk defa olacak. Havacılık tutkunlarının bu anı kaçırmamasını dilerim." dedi.

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