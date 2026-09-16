ABD'ye ağır savaş faturası! Maliyeti ortaya çıktı!

Raporda Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemilere yönelik son saldırıların ve bölgedeki ABD askeri tesislerine yapılan saldırıların maliyetleri ve ayrıca savaşın finansmanıyla ilgili borçlanma giderleri yer almazken, tüm bunların toplam maliyete on milyarlarca dolar daha ekleyebileceğine dikkat çekildi.