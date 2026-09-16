  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kaan'ı bekleyen ülke Türkiye'nin çelik muhafızını kaptı: Sahaya sürmek için gün sayıyorlar Çocukluk hobisini ticarete dönüştürdü: Şimdi 19 milyon lira kazanıyor! Beşiktaşlılar resmen kahrolacak! Leandro Trossard'tan kötü haber Yıllarca yanlış biliyormuşuz: Günde 1 suya katan yaşadı, sindirime destek yağıyor... Bunu biliyor musunuz? AJet'ten yurt dışı uçuşları için indirim! 9 avrodan başlıyor Pakistan'dan gündeme oturan Türkiye çıkışı! 'Çin bunu biliyor' diyerek duyurdular Uçurtmalar Gazzeli çocuklar için havalandı: Uçurtmalar vurulmasın gökyüzü çocuklara kalsın etkinliği... Görüntüler ortaya çıktı! Haydut ABD’nin üsleri darmaduman Ezber bozan uygulama: Günde 15 dakika kitap okuyana para ödülü! ABD'ye ağır savaş faturası! Maliyeti ortaya çıktı!
Dünya
5
Yeniakit Publisher
ABD'ye ağır savaş faturası! Maliyeti ortaya çıktı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

ABD'ye ağır savaş faturası! Maliyeti ortaya çıktı!

ABD Kongresi Bütçe Ofisi, ülkenin 6 aydır İran'a karşı yürüttüğü saldırıların bugüne kadarki maliyetinin 38 milyar dolara mal olduğunu açıkladı.

#1
Foto - ABD'ye ağır savaş faturası! Maliyeti ortaya çıktı!

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), ABD ordusunun İran’a saldırılarının maliyetini açıkladı. Yayımlanan rapora göre İran savaşının maliyeti 38 milyar dolara ulaştı.

#2
Foto - ABD'ye ağır savaş faturası! Maliyeti ortaya çıktı!

Trump yönetimi çatışmayı sona erdirmenin ve hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmanın yollarını ararken, bu miktarın ayda 3 milyar dolar artmasının beklendiği belirtildi. 1 Ağustos’a kadar olan harcamaları kapsayan hesaplamalara göre savaşın 2027 yılının ilk 3 ayında enflasyonu yüzde 0.5 oranında artırmasının tahmin edildiği aktarıldı. Maliyetlerin büyük ekseriyâtının mühimmatın hızla azalmasından kaynaklandığı ve stokların yenilenmesinin 5 yıl sürebileceği vurgulandı.

#3
Foto - ABD'ye ağır savaş faturası! Maliyeti ortaya çıktı!

Maliyet araştırması, ABD Temsilciler Meclisi Bütçe Komitesi’nin önde gelen Demokrat üyesi Brendan Boyle’un talebi üzerine gerçekleştirildi. Boyle yaptığı açıklamada, "Donald Trump’ın İran’daki felaket savaşı, cesur Amerikalı askerlerin canını aldı ve diğerlerini yaraladı. Bu tarafsız CBO raporu insan kaybının ötesinde, savaşın Amerikalı vergi mükelleflerine on milyarlarca dolara mal olduğunu ve maliyetlerin artmaya devam ettiğini açıkça ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - ABD'ye ağır savaş faturası! Maliyeti ortaya çıktı!

Raporda Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemilere yönelik son saldırıların ve bölgedeki ABD askeri tesislerine yapılan saldırıların maliyetleri ve ayrıca savaşın finansmanıyla ilgili borçlanma giderleri yer almazken, tüm bunların toplam maliyete on milyarlarca dolar daha ekleyebileceğine dikkat çekildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

145319

Daha beter olsunlar inşallah
TÜM YORUMLARA GİT
İsrail sevicileri bir araya geldi! Ortak askeri tatbikat
Dünya

İsrail sevicileri bir araya geldi! Ortak askeri tatbikat

Terör devleti İsrail'in destekçileri Hindistan ve ABD, Hindistan'ın iki eyaletinde ortak askeri tatbikat başlattı.
Silivri’deki sır ölümde ikinci tutuklama! Gazeteci Selahattin Günday’a şok karar!
Gündem

Silivri’deki sır ölümde ikinci tutuklama! Gazeteci Selahattin Günday’a şok karar!

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in talimatıyla raftan indirilen ve takipsizlik kararı kaldırılan soruşturma kapsamında yürütülen operasyonlarda ye..
Sokakta ve siberde dev operasyon! İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi harekete geçti
Gündem

Sokakta ve siberde dev operasyon! İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi harekete geçti

Yeni eğitim yılının ilk gününde evlatlarımızı ve geleceğimizi korumak adına harekete geçen emniyet güçleri, organize suç örgütlerine ve sibe..
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten erken seçim açıklaması! İşte seçimlerin yapılacağı tarih...
Gündem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten erken seçim açıklaması! İşte seçimlerin yapılacağı tarih...

MYK toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye’nin gündeminde kesinlikle bir erken seçim bulunmadığın..
LGBT’lilere operasyona karşı utanç yazı! Taşgetiren yine kılçıklığını yaptı
Gündem

LGBT’lilere operasyona karşı utanç yazı! Taşgetiren yine kılçıklığını yaptı

Akit TV’de usta gazeteci Ali Karahasanoğlu’nun Manşetlerin Dili programında sert ifadelerle eleştirdiği Taşgetiren, küresel sermaye tarafınd..
Kabe'ye İHA saldırısı! Suudi Arabistan'dan son dakika açıklaması
Gündem

Kabe'ye İHA saldırısı! Suudi Arabistan'dan son dakika açıklaması

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Husiler tarafından fırlatıldığı belirtilen bir İHA'nın Mekke'deki yasaklı hava sahasına girme..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23