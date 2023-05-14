Darülaceze sakinleri oylarını kullanıyor

Kurumdaki herkesin oy kullanabilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Cebeci, "Yatalak olan sakinlerimizi de kontrollü bir şekilde getirip götürüyoruz. İstiyorlarsa onlara da oy kullandırtıyoruz. Darülaceze 128 yıllık mazisi olan, tarihi bir mekan. Sembolik bir yer. Bütün siyasi partiler buradan alınacak neticeye önem veriyor. Dezavantajlı, iki eli de mühür tutmaya müsait olmayan kişiler var. O kişinin yanında önceden belirlenmiş kişi yardımcı oluyor. Herhangi bir baskı yapması söz konusu değil. Oy işine gelince herkes o kadar hassas ki, ona kafası saat gibi çalışıyor. Kime oy vereceğini çok da iyi biliyor." diye konuştu.