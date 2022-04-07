2022-04-07 12:40:01 Darısı Türkiye'nin başına! O okul müdürü idam edilecek
Endonezya'da 13 kız öğrencisine tecavüz eden okul müdürü idam cezasına çarptırıldı.
Endonezya'da 13 kız öğrencisine tecavüz eden okul müdürü idam cezasına çarptırıldı.
36 yaşındaki Herry Wirawan isimli okul müdürü, 2016-2021 yılları arasında yaşları 12 ila 16 arasında değişen 12 kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Öğrencilerin ailelerinin şikayeti üzerine polis ekipleri olayı derinlemesine araştırmaya başladı.
Raporlar okul müdürünün 13 öğrencisine tecavüz ettiğini, 8 öğrencisinin hamile kaldığını ve bazı gençlerin saldırı sırasında yaralandığını ortaya çıkarttı.
Okul müdürü başlangıçta bir şehir mahkemesi tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı, ancak savcılar yüksek mahkemeye başvurdu ve onun için ölüm cezası talep eden bir temyiz başvurusunda bulundu.
Endonezya Bandung Yüksek Mahkemesi , Pazartesi günü mahkemenin web sitesinde yayınlanan bir kararda 36 yaşındaki Herry Wirawan için ölüm cezasını onayladı.
Gelişme sonrası vatandaşlar; Türkiye'de de başta bu tür suçlar olmak üzere, teröristlerin ve uyuşturucu tacirlerinin de idam edilmesi gerektiği yönünde çağrı yaptı.
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