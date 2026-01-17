  • İSTANBUL

Darısı diğerlerinin başına: 112 Acil'de örnek il!
DHA Giriş Tarihi:

Darısı diğerlerinin başına: 112 Acil'de örnek il!

TUNCELİ'de son 1 yılda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 86 bin 294 çağrı yapıldı. Tunceli 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Songül Acar, çağrı cevaplama...

#1
Foto - Darısı diğerlerinin başına: 112 Acil'de örnek il!

TUNCELİ'de son 1 yılda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 86 bin 294 çağrı yapıldı. Tunceli 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Songül Acar, çağrı cevaplama sürelerinin ortalama 1,46 saniye olduğunu ve çağrı cevaplamada Türkiye 1'incisi olduklarını söyledi. Acar, "Bizim asılsız ihbarımız yok. Geçen yıl asılsız ihbardan kaynaklı cezamız da yok" dedi.

#2
Foto - Darısı diğerlerinin başına: 112 Acil'de örnek il!

Nüfusunun yaklaşık 89 bin olduğu Tunceli'de 2025 Ocak ayı ile 2026 Ocak ayı arasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, 86 bin 294 çağrı yapıldı. Çağrıların cevaplanma süresinde Türkiye'nin en hızlı ili olduğu belirtilirken, kentte asılsız ihbar nedeniyle idari para cezası uygulanmadığı kaydedildi.

#3
Foto - Darısı diğerlerinin başına: 112 Acil'de örnek il!

'VATANDAŞIMIZ EN ÇOK SAĞLIK ALANINDA YARDIMA İHTİYAÇ DUYMUŞ' Tunceli 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Songül Acar, çağrıların 22 personelle karşılandığını belirterek, "2025 yılı içerisinde toplam 86 bin 294 çağrı aldık. Bu çağrıyı alan personel sayımız da 22 kişi. Tunceli geneli için dikkate alırsak yeterli bir sayı. Çalışma arkadaşlarımızın sayısı da bu noktada yeterli. Gelen çağrının kurumlara dağılımında, vatandaşımız en çok sağlık alanında yardıma ihtiyaç duymuş.

#4
Foto - Darısı diğerlerinin başına: 112 Acil'de örnek il!

Akabinde emniyet, jandarma, AFAD, itfaiye, orman birimi geliyor. Bizde çağrı almada önemli olan bir unsur var. Bakanlığın uygun gördüğü, vatandaşın aramasında bir çağrıyı 3 saniye içerisinde almamızı bakanlık uygun görüyor. Türkiye ortalaması 2,43; Tunceli'nin ortalaması 1,46 saniye. Bu da bu sayıda bir personel ve vatandaş yoğunluğunu dikkate aldığımız zaman aslında çok iyi bir sonuç. Yine biz çağrı cevaplama oranında Türkiye birincisiyiz. Arkadaşlarımız bu konuda da gerçekten çok duyarlı çalışıyorlar" dedi.

#5
Foto - Darısı diğerlerinin başına: 112 Acil'de örnek il!

'TÜRKİYE STANDARTLARINDA ÜST SEVİYEDE' Kentte vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni kullanma konusunda bilinçli olduğunu belirten Acar, "Hep 112'yi ön plana çıkarıyorum ama bizim vatandaşımız da çok iyi. Bizim asılsız ihbarımız yok. Vatandaş bu konuda çok duyarlı, aynı zamanda çok eğitimli.

#6
Foto - Darısı diğerlerinin başına: 112 Acil'de örnek il!

Arkadaşlarımız da yıl içerisinde zaman zaman 7 ilçemizde ve merkezde bu eğitimleri hem vatandaş odaklı hem muhtarlarla hem okullarda hem de kamu kurumlarında sağlıyor. Arkadaşlarımızın verdiği eğitim de yeterli olduğu için asılsız ihbar oranımız yok.

#7
Foto - Darısı diğerlerinin başına: 112 Acil'de örnek il!

Geçen yıl asılsız ihbardan kaynaklı cezamız da yok. Ayrıca bizim vatandaşımız çağrı merkezimizi aradığı zaman personelimizle diyaloğu da çok iyi. Kalite birimimiz bu çağrıları takip ediyor.

#8
Foto - Darısı diğerlerinin başına: 112 Acil'de örnek il!

Personelimizin vatandaşla kurduğu diyalog, vatandaşın personelimizle kurduğu diyalog gerçekten Türkiye standartlarında üst seviyede diyebilirim" diye konuştu.

