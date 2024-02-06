2024-02-06 22:55:57 Darısı başımıza! O ülkede sübyancıların cinsel organı kesilecek
Kazakistan'da pedofililere yönelik cerrahi hadım yasası kabul edildi. İktidar partisi yetkilisi, kimyasal kastrasyonun yeterli olmadığını belirtti. Kazakistan'da kabul edilen yeni yasaya göre pedofililerin cinsel organları kesilecek. Yasa, milletvekillerinin pedofiller için dünyanın en sert cezalarından biri olan kimyasal hadımın yeterince sert bir ceza olmadığı konusunda dile getirdikleri şikayetlerden sonra geldi.