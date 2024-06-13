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Darende’nin nefes kesen güzelliği

2024-06-13 11:32:06
Darende’nin nefes kesen güzelliği

Malatya'nın Darende ilçesindeki tarihi ve doğal güzellikler, gece uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

#1
Foto - Darende’nin nefes kesen güzelliği

Her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Darende, gündüz olduğu kadar gece de ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.

#2
Foto - Darende’nin nefes kesen güzelliği

17. yüzyılda ilçeyi ziyaret eden Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde, "şirin bir belde" diye aktardığı ilçedeki Kudret Havuzu, Tohma Kanyonu, Ozan Mescidi, Aslantaşlar ve Günpınar Şelalesi, gece uzun pozlama tekniğiyle fotoğraflandı.

#3
Foto - Darende’nin nefes kesen güzelliği

Somuncu Baba Külliyesi civarında Tohma Çayı'nın aktığı 1,5 kilometrelik kanyonun ortasındaki şifalı havuz, farklı güzellik sunuyor.

#4
Foto - Darende’nin nefes kesen güzelliği

Jeolojik dönemlerdeki kırılmalarla oluşan, sarp kayalıklar arasından çıkan suyun aktığı Tohma Kanyonu ile 8. yüzyıldan kalma, bir dönem kilise ve daha sonra mescit olarak kullanılan Ozan Mescidi fotoğraf karelerine aktarıldı.

#5
Foto - Darende’nin nefes kesen güzelliği

İlçedeki Aslantaş heykelleri ve Türkiye'nin 243. tabiat parkı ilan edilen Günpınar Şelalesi de gündüz olduğu kadar gece de doğa ve fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

#6
Foto - Darende’nin nefes kesen güzelliği

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