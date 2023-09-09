2023-09-09 11:18:15 Darbe mağdurunun sözleri ağızları açık bıraktı! "Beni idam etmek için..."
12 Eylül darbesinin üzerinden geçen 43 yıla rağmen dönemin mağdurları yaşadıkları baskı dolu günleri unutamıyor. O yıllarda 17 yaşında lise öğrencisi olan Recep Küçükizsiz yaşadıklarını, “Beni idam edebilmek için yaşımı büyüttüler” sözleriyle özetliyor. O yıllarda yönetimin askerler tarafından ele geçirilmesi sonrası birçok alanda kısıtlamaya gidilmiş, vatandaşların hak ve özgürlükleri üzerinde baskılar kurulmuş, işkenceler yapılmıştı. 1980 darbesinde Adana'da 17 yaşında bir lise öğrencisi olan Recep Küçükizsiz ise o günleri, "Mahkemede yargılamam devam ederken yaş tespiti için beni Adli Tıp'a gönderdiler. İdam kararı çıkması için yaşımı büyüttüler ve hakkımda idam kararı çıkarttılar" sözleriyle özetliyor.