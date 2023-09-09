Darbe mağdurunun sözleri ağızları açık bıraktı! "Beni idam etmek için..."

İdam kararı için yaşının büyütüldüğünü belirten Küçükizsiz, üzerime atfedilen suçlarla ilgili tarihte ben henüz 18 yaşında değildim. Ama mahkemenin ilerleyen safhalarında benim Adli Tıp’a yaşımı 18 yaptılar. Akabinde mahkeme bana 2 idam 1 müebbet cezası verdi” diye konuştu. Küçükizsiz, “Köydeyiz kısa bir süre sonra 12 Eylül’ün herkes silahları teslim etsin çağrısı yapıldı. Arkasından bütün köyü askerler sardı. Daha sonra tekrar köyü sardılar bu defa erkekleri ayırdılar. Bir gün boyunca hepsini dövdüler. İnsanlar kendileri hakkında onda da silah var denildiği için parayla silah alıp teslim etmek zorunda kaldılar. 10-20 kilometrede bir belirli yerlerde otobüs durdurulup insanlar aranıyor, ellerinde arama listesi falan yok. Benim hastam var Adana’ya gitmek mecburiyetindeyim diyen adamı dipçikle dövdüklerini biliyorum. 12 Eylül anarşi ve terörü değil binlerce masum insanı da zulümle inletti. Bugün hiç kimse 12 Eylül deyince hayırlı bir şey hatırlamıyor. O kadar ki çocuklarının ismini Eylül verenler o günü lanetlemek için verdiler” dedi.