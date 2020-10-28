2020-10-28 15:11:49 ‘Damadın değil milletin SİHA’ları’ sosyal medyada gündem oldu! Dünya basını böyle gördü
Azerbaycan Ermenistan savaşının seyrini değiştiren Türk SiHA’ları dünya basının da övgüyle bahsedilirken, Selçuk Bayraktar’ın öncülüğünde geliştiren bu savaş makineleri Türk basınında itibarsızlaştırma çalışmaları devam ediyor. Damadın SİHA’ları diye başlık atan Tele1’e Selçuk Bayraktar ‘damadın değil milletin SİHA’ları’ diyerek adeta tokat gibi cevap vermişti. İşte Türk ve dünya basınındaki SİHA haberleri…