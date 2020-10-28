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‘Damadın değil milletin SİHA’ları’ sosyal medyada gündem oldu! Dünya basını böyle gördü

2020-10-28 15:11:49
‘Damadın değil milletin SİHA’ları’ sosyal medyada gündem oldu! Dünya basını böyle gördü

Azerbaycan Ermenistan savaşının seyrini değiştiren Türk SiHA’ları dünya basının da övgüyle bahsedilirken, Selçuk Bayraktar’ın öncülüğünde geliştiren bu savaş makineleri Türk basınında itibarsızlaştırma çalışmaları devam ediyor. Damadın SİHA’ları diye başlık atan Tele1’e Selçuk Bayraktar ‘damadın değil milletin SİHA’ları’ diyerek adeta tokat gibi cevap vermişti. İşte Türk ve dünya basınındaki SİHA haberleri…

#1
Foto - TELE1 kanalının itibarsızlaştırma çabalarına Türkiye’den bir çok kişi destek verirken milyonlarca vatandaşta bu paylaşıma tepki gösterdi. “Damadın İHA’ları yerli, milli biraz da Kanadalıymış.” Başlıklı paylaşımına bir çok vatandaş tepki gösterdi. Dış basın kadar şerefli olamadınız yorumları yapıldı.

TELE1 kanalının itibarsızlaştırma çabalarına Türkiye’den bir çok kişi destek verirken milyonlarca vatandaşta bu paylaşıma tepki gösterdi. “Damadın İHA’ları yerli, milli biraz da Kanadalıymış.” Başlıklı paylaşımına bir çok vatandaş tepki gösterdi. Dış basın kadar şerefli olamadınız yorumları yapıldı.

#2
Foto - İşte Dış basın SİHA'ları nasıl manşete çekmiş.

İşte Dış basın SİHA'ları nasıl manşete çekmiş.

#3
Foto - NIKKEI ASIA Türkiye, Askeri Dronelar konusunda Çin ile rekabete başladı.

NIKKEI ASIA Türkiye, Askeri Dronelar konusunda Çin ile rekabete başladı.

#4
Foto - Balkan Insight Sırbistan, Türk SİHA’larını satın almayı düşünüyor.

Balkan Insight Sırbistan, Türk SİHA’larını satın almayı düşünüyor.

#5
Foto - France Info Türkiye’nin ölümcül Droneları, belirleyici bir silah ama aynı zamanda bir hazine.

France Info Türkiye’nin ölümcül Droneları, belirleyici bir silah ama aynı zamanda bir hazine.

#6
Foto - I’opinion Libya: Türk insansız hava araçları Hafter’e şiddetle saldırdı.

I’opinion Libya: Türk insansız hava araçları Hafter’e şiddetle saldırdı.

#7
Foto - Forbes Türkiye bu günlerde her büyüklükte İHA üretiyor.

Forbes Türkiye bu günlerde her büyüklükte İHA üretiyor.

#8
Foto - The Defense Post İran, Kuzey Irak’ta oyun değiştiren ‘Türk Drone’larını konuştu.

The Defense Post İran, Kuzey Irak’ta oyun değiştiren ‘Türk Drone’larını konuştu.

#9
Foto - Bulgarianmilitary.com Rus Hava Savunma Sistemleri’ne acımayan Bayraktar TB2’nin reklama ihtiyacı yok.

Bulgarianmilitary.com Rus Hava Savunma Sistemleri’ne acımayan Bayraktar TB2’nin reklama ihtiyacı yok.

#10
Foto - ASIATIMES Karabağ’daki çatışmalarda Dronelar büyük rol oynuyor.

ASIATIMES Karabağ’daki çatışmalarda Dronelar büyük rol oynuyor.

#11
Foto - The Intercept_ İkinci Drone Çağı: Türkiye, ölümcü dronelarıyla Amerika’a nasıl meydan okuyor.

The Intercept_ İkinci Drone Çağı: Türkiye, ölümcü dronelarıyla Amerika’a nasıl meydan okuyor.

#12
Foto - Breaking News Libya: Türk İHA’ları askeri dengeleri değiştirecek mi?

Breaking News Libya: Türk İHA’ları askeri dengeleri değiştirecek mi?

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