Damada ilginç düğün hediyesi!

Lut Han Kocabaş, lastiğe ihtiyacı olduğunu anlatarak, “Biz tır kullanmayı çok seviyoruz ve bu mesleği 3. kuşak olarak devam ettiriyoruz. Ağabeylerim bana böyle sürpriz hazırlamışlar. Çok manidar oldu. Diğer takılara göre ayrı bir yeri oldu. Sürdükçe ağabeylerimi hatırlayacağım. Gerçekten de lastik ihtiyacım vardı iyi oldu. Herkes çok şaşırdı, bende çok şaşırdım” dedi.