Daha önce gündeme gelmemişti! Simitçilerden haklı talep

Abdülkadir Erşahinli, "Büyükşehir Belediyesinde simit tezgâhında çalışıyorum. Bu simit tezgahı bizim için sosyal bir proje engelliler için. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ama daha ayrıntılı bir şekilde mesela ekmek büfesi gibi tezgâhımızı bizlere verirlerse o daha iyi olacak. Şuanda ısınma sorunumuz devam ediyor. Hava şartlarından dolayı yazın ayrı kışın ayrı sıkıntılar çekiyoruz. Biz neticede çalışmak istiyoruz. Engelli olduğumuz için kimseye yük olmadan belediye ye ve devletimize yük olmadan biz çalışmak istiyoruz. Bizde kapalı bir alanda olmalıyız eğer ekmek büfeleri gibi kapalı bir alanda olursak kendi imkânlarımızla da olsa ısınmayı sağlaya biliriz. Buna benzeri bir şey olursa çalışma olarak memnun oluruz. Biz çalışmak istiyoruz neticede, çalışıyoruz da. Biz halkımızla her zaman için iç içeyiz. Biz ısınmayı sağlayamıyoruz. Mesela ben şuan ayaklarımı hissetmiyorum. Ama ben çalışmak zorundayım. Çalışmazsam, emekli veya sosyal yardımlarıyla bir ailenin geçinmesi mümkün değil. Bundan dolayı biz bu tezgâhlarda çalışmak zorundayız. Bu tezgâhları verdikleri içinde teşekkür ediyoruz. Bu tezgâhlar olmazsa biz geçimimizi sağlayamayız. Biz engelliler olarak mesela şuan da yüzde 80, yüzde 90 engelli kardeşlerimizde var. Yani ısınma sorunu başlı başlıca bir sorun bizim için. Korla ısınmaya çalışıyoruz. Kor her zaman gelmiyor. Ancak yine de fırınlarımıza teşekkür ediyorum. Bizi düşünüp yolladıkları için. Bizler engelli olduğumuz için her şeye muhtaç olduğumuz için kendi işimizi kendimiz hallediyoruz. Mesela ailemizin desteği olmadan biz bir şey yapamıyoruz. Sosyal faaliyetlerde yararlanamıyoruz. Bizim için ısınma sorunu büyük bir problem" dedi.