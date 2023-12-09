Daha önce gündeme gelmemişti! Simitçilerden haklı talep

Eskişehir'de kış aylarına girilmesi ve son günlerde hava sıcaklıklarının etkili bir şekilde azalmasıyla vatandaşlar kalın tabanlı, bot, çizme tarzı ayakkabıları giymeye başladı. Kent merkezinde Odunpazarı ilçesinde İki Eylül caddesinde simitçilik yapan engelli Abdülkadir Erşahinli soğuk kış günlerinde simit arabalarının başında simit sattığını ifade etti. Erşahinli, şuanda ısınma sorunu yaşadıklarını, hava şartlarından dolayı yazın ayrı kışın ayrı sıkıntılar çektiklerini söyledi. Vatandaşların sık kullandığı sokakta çalışma ortamlarının açıkta olması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirten simitçi esnaf Erşahinli simit fırınlarından tekelerde koyulan kor közlerle ısınma sorunlarına çare bulmaya çalıştıklarını belirtti.