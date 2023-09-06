2023-09-06 15:20:01 Daha önce böyle bir yılanı hiç kimse görmemişti! Şok eden görüntüler
Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte yılanların artık yavaş yavaş toprağın altına girmeye başladığı konuşuluyordu ancak onlar hala insanların arasında gezinmeye devam ediyorlar. Ancak bu defa insanların karşılaştığı yılan, daha önce karşılaşılanlara hiç benzemiyordu. Onu görenler hemen telefonlarına sarıldı çünkü onu daha önce neredeyse kimse görmemişti. Herkesi şaşkına çeviren yılanın görüntüleri kısa zamanda gündem oldu.