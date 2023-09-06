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Daha önce böyle bir yılanı hiç kimse görmemişti! Şok eden görüntüler

2023-09-06 15:20:01
Daha önce böyle bir yılanı hiç kimse görmemişti! Şok eden görüntüler

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte yılanların artık yavaş yavaş toprağın altına girmeye başladığı konuşuluyordu ancak onlar hala insanların arasında gezinmeye devam ediyorlar. Ancak bu defa insanların karşılaştığı yılan, daha önce karşılaşılanlara hiç benzemiyordu. Onu görenler hemen telefonlarına sarıldı çünkü onu daha önce neredeyse kimse görmemişti. Herkesi şaşkına çeviren yılanın görüntüleri kısa zamanda gündem oldu.

#1
Foto - Daha önce böyle bir yılanı hiç kimse görmemişti! Şok eden görüntüler

Suphanburi eyaletinde bir Tiffany Mavisi yılanının keşfi, hem bölge sakinleri hem de çevrimiçi izleyiciler arasında heyecan ve şaşkınlık yarattı. Alışılmadık mavi yaratığın resimleri internette dolaşmaya başladıkça, bunun ne tür bir yılan olduğu, zehirli olup olmadığı ve karşılaşıldığında ne yapılması gerektiği gibi sorular ortaya çıktı. Güzel ve bulunması zor yılanın baş döndürücü görüntüsü, uzmanlar gizemi çözmek için harekete geçmeden önce, onun kimliğiyle ilgili soruları gündeme getirdi.

#2
Foto - Daha önce böyle bir yılanı hiç kimse görmemişti! Şok eden görüntüler

Mavi Yılan olarak da bilinen Tiffany Mavi yılanı, Yeşil Ağaç Python'un bir çeşididir. Bununla birlikte, genetik yapısı ortalama Yeşil Ağaç Pythonundan farklıdır ve bu da olağan yeşil yerine benzersiz mavi rengine neden olur.

#3
Foto - Daha önce böyle bir yılanı hiç kimse görmemişti! Şok eden görüntüler

Tipik olarak bu yılanların uzunluğu 1 ila 2 metre arasındadır ve nemli yağmur ormanlarına özgüdür. Tiffany Blue yılanı, geceleri aydınlatarak biyolüminesans yeteneğine sahiptir ve böcekler ve küçük sürüngenlerle beslenir.

#4
Foto - Daha önce böyle bir yılanı hiç kimse görmemişti! Şok eden görüntüler

İnanılmaz derecede nadir bir buluntu olan Tiffany Mavisi yılanı, milyonda bir karşılaşılan bir olay olarak değerlendiriliyor. Buna rağmen, bu çekici yaratık yılan meraklıları arasında onu evcil hayvan olarak beslediği için popüler hale geldi. Ancak nadir olması nedeniyle satın almanın fiyatı nispeten yüksektir.

#5
Foto - Daha önce böyle bir yılanı hiç kimse görmemişti! Şok eden görüntüler

Zehirine gelince, Tiffany Blue yılanı gerçekten de güçlü bir seruma sahiptir. Isırılırsa kan sistemini etkileyerek ısırık bölgesinde şişlik ve kızarıklığa neden olabilir. Ancak zehir ölüme yol açabilecek ciddi semptomlara neden olmaz.

#6
Foto - Daha önce böyle bir yılanı hiç kimse görmemişti! Şok eden görüntüler

Ancak yine de Tiffany Blue yılanıyla karşılaşırsanız onu kovalamaya çalışmamalısınız. Bunun yerine, yılanın hareketlerini güvenli bir mesafeden gözlemleyin ve güvenliğinizi sağlamak için bir profesyonel veya yetkiliden yardım isteyin.

#7
Foto - Daha önce böyle bir yılanı hiç kimse görmemişti! Şok eden görüntüler

Nadir yılanla karşılaştığınızda şu adımları izleyin: - Tüm hareketleri durdurun. Yılanı yakalamaya, kovalamaya veya ona zarar vermeye çalışmayın. - Yılanın hareketlerini güvenli bir mesafeden gözlemleyin. - Yılana yaklaşmayın. Güvenli mesafeyi koruyun. - Bir yetkiliyi veya yılan uzmanını arayın.

#8
Foto - Daha önce böyle bir yılanı hiç kimse görmemişti! Şok eden görüntüler

Nadir görülmesi nedeniyle Tiffany Blue yılanını görmenin iyi şansa işaret olduğuna inanılıyor. Kuzeydoğu Tayland'da benzer bir mavi yılanın bulunması geçen yıl heyecan yaratmıştı.

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