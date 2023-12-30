Daha önce böyle bir evlilik ilanı görülmedi

Vatandaşlardan Salih Çevik, “İlginç bir şey, şaşırtıcı tam olarak anlayamadım ne demek istiyor. İlginç ilk defa böyle bir şeye rastlıyorum” ifadelerini kullanırken Ercan Arslan isimli vatandaş da “Pek bir şey anlamadım ne demek istiyor. Nasıl bir eş arama şekli anlayamadım. Ne hallere geldik, memleket ne hallere düştü artık evlilik ilanlarını direklere yapıştırıyorlar. Çok ilginç, bu iyi bir durum değil gidişat iyi değil. İnsanlar şaşırmış durumda” diye konuştu.