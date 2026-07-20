Bakan Göktaş sergi açılışında konuştu 15 Temmuz’u asla unutturmayacağız
İstanbul'daki ‘Sanatın Vatan Nefesi: 15 Temmuz Sergisi'nin açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal devlet anlayışımızla ama aynı zamanda sorumluluk bilinciyle, devletimiz her daim şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanında olmayı sürdürecek. 15 Temmuz'u asla unutturmayacağız ve ona yönelik çalışmalarımızı da kapsamlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz "dedi.