Bakan Göktaş sergi açılışında konuştu 15 Temmuz’u asla unutturmayacağız

Onlara da çok iyi geldiğini özellikle ifade ediyorlar. Burada her bir eser Türkiye'nin dört bir yanından gelmekte ve sanatla şifa bulmak, sanatla iyileşmek adına yürüttüğümüz çok kıymetli bir çalışma. Gördüğünüz her bir eserde aslında çok yoğun bir emek var, çok yoğun bir sabır var. Aynı zamanda bir dayanışma var. Farklı teknikleri farklı tablolarda kullanıyorlar. Bu da onların iyiliği, bizleri de mutlu ediyor.