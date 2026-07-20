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Bakan Göktaş sergi açılışında konuştu 15 Temmuz’u asla unutturmayacağız

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Bakan Göktaş sergi açılışında konuştu 15 Temmuz’u asla unutturmayacağız

İstanbul'daki ‘Sanatın Vatan Nefesi: 15 Temmuz Sergisi'nin açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal devlet anlayışımızla ama aynı zamanda sorumluluk bilinciyle, devletimiz her daim şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanında olmayı sürdürecek. 15 Temmuz'u asla unutturmayacağız ve ona yönelik çalışmalarımızı da kapsamlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz "dedi.

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Foto - Bakan Göktaş sergi açılışında konuştu 15 Temmuz’u asla unutturmayacağız

Dolmabahçe Sarayı Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi'nde ‘Sanatın Vatan Nefesi: 15 Temmuz Sergisi'nin açılışına katılan Bakan Göktaş, eserleri tek tek inceleyerek eser sahibi şehit yakınlarından bilgi aldı.

#2
Foto - Bakan Göktaş sergi açılışında konuştu 15 Temmuz’u asla unutturmayacağız

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sergide 81 ilden 120'ye yakın eserin yer aldığını söyleyerek, "Bugün Milli Saraylar'da açılışını gerçekleştirdiğimiz "Sanata Teşvik" programımız kapsamında şehit eşlerimiz ve gazilerimizin eserlerini seyretmiş bulunmaktayız. Burada ki her bir eser, biz bakanlık olarak geçtiğimiz yıl sanatla iyileşme programı kapsamında başlattığımız çok kıymetli bir çalışma.

#3
Foto - Bakan Göktaş sergi açılışında konuştu 15 Temmuz’u asla unutturmayacağız

Burada, şehit eşlerimiz ve gazilerimizin iyileştirilmesi, sanatla şifa bulması, aynı zamanda birbirleriyle dayanışma içerisinde bulunması adına geçtiğimiz yıl pilot olarak başlattığımız bu çalışmayı akabinde 81 ilimize yaygınlaştırdık ve bugün aramızda bulunan şehit eşlerimiz ve gazilerimizin aslında bu eserleri üretirken ne kadar iyileştiklerini, ne kadar şifa bulduklarını, aynı zamanda birbirleriyle güzel bir sosyal dayanışma ağı kurduklarını bizlere ifade ettiler.

#4
Foto - Bakan Göktaş sergi açılışında konuştu 15 Temmuz’u asla unutturmayacağız

Aslına baktığımız zaman ilk aşamada tamamen pilot olarak başlattığımız bu çalışmada hem eseri gerçekleştiren şehit eşlerimiz, gazi yakınlarımız ve gazilerimiz kendilerinde de bir yetenek keşfettiklerini özellikle ifade ediyorlar. Burada gördüğümüz her bir eser ayrı teknikler üzerinde çalışılıyor. 81 ilimizden gelen 120'ye yakın eserin açılışını gerçekleştirdik" dedi.

#5
Foto - Bakan Göktaş sergi açılışında konuştu 15 Temmuz’u asla unutturmayacağız

Bakan Göktaş, 15 Temmuz'u asla unutturmayacaklarını söyleyerek, "Şehit eşlerimiz ve gazilerimiz bize her zaman milletimizin emanetidir. Aynı zamanda onlara her türlü desteği sağlamak bir vefa borcumuz. 15 Temmuz'un özellikle anısını yaşatmak ve gelecek nesillerimize aktarmak adına da gerçekten önemli bir çalışma. İyileştirme programı kapsamında yürüttüğümüz her bir çalışma bizler için çok değerli.

#6
Foto - Bakan Göktaş sergi açılışında konuştu 15 Temmuz’u asla unutturmayacağız

Onlara da çok iyi geldiğini özellikle ifade ediyorlar. Burada her bir eser Türkiye'nin dört bir yanından gelmekte ve sanatla şifa bulmak, sanatla iyileşmek adına yürüttüğümüz çok kıymetli bir çalışma. Gördüğünüz her bir eserde aslında çok yoğun bir emek var, çok yoğun bir sabır var. Aynı zamanda bir dayanışma var. Farklı teknikleri farklı tablolarda kullanıyorlar. Bu da onların iyiliği, bizleri de mutlu ediyor.

#7
Foto - Bakan Göktaş sergi açılışında konuştu 15 Temmuz’u asla unutturmayacağız

İnşallah bundan sonraki süreçlerde de gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal devlet anlayışımızla ama aynı zamanda sorumluluk bilinciyle, devletimiz her daim şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanında olmayı sürdürecek. 15 Temmuz'u asla unutturmayacağız ve ona yönelik çalışmalarımızı da kapsamlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

#8
Foto - Bakan Göktaş sergi açılışında konuştu 15 Temmuz’u asla unutturmayacağız

Şehit Ertuğrul Dönmez'in eşi Nursen Dönmez, bu çalışmanın kendilerini sosyalleştirdiğini ifade ederek, "Bu çalışma sayesinde şehit ve gazi aileleri olarak birçok aileyi tanıdığımız gibi aramızda bir kaynaşma, dayanışma oldu. Güzel bir grup kurduk. Bu 20'şer kişilik bir gruptu. Daha sonra artık görüşmeye başladık. Bize vermiş olduğu bu eserin dışında bu kurs, aileler için birleşme, kaynaşma ve dayanışma nedeni oldu.

#9
Foto - Bakan Göktaş sergi açılışında konuştu 15 Temmuz’u asla unutturmayacağız

Bunları yaparken de hem bir sanat ortaya çıkarttık hem de birçok şeyi unuttuk ve sadece acının bizde değil, birçok arkadaşımızın da başka şehitlerimizin de olduğunu hatırladık" ifadelerini kullandı. Gazi Zafer Sevinç'in eşi Bahriye Sevinç ise kursun çok faydalı olduğunu belirterek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına teşekkür etti.

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