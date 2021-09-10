2021-09-10 04:55:38 Daha 13 çıkmadan iPhone 14'ü sızdırdılar
2022 yılında tanıtılması planlanan iPhone 14 serisi sızdırıldı.
2022 yılında tanıtılması planlanan iPhone 14 serisi sızdırıldı.
Tasarımcı Jon Prosser tarafından yapılan paylaşımlarda iPhone 14'te köklü değişiklikler olacağa benziyor.
iPhone 14 tasarımında köklü bir değişim olarak ön kamera çentiğinin delikli yapıya sahip olduğu görülüyor.
iPhone 13 tanıtım etkinliği öncesinde paylaşılan görseller büyük bir etki yarattı.
Bu sızdırılan görsellerin doğruluğu henüz net değil ancak geçtiğimiz yıllarda bu tür paylaşımlar yeni tanıtılacak cihazlara dair büyük ipuçları barındırıyordu.
Apple'ın iPhone X ile başlayan çentik macerası sonunda iPhone 14 ile bitecek gibi görünüyor.
Ancak delikli kamera tasarımı herkesin aklında Samsung veya diğer Android cihazlardan bir kopyalama gibi göründü.
Arka kamera kurulumunun çıkıntı yerine kasaya entegre olması gayet şık duruyor fakat bu da Samsung vari bir tasarıma benziyor.
iPhone 12 ve iPhone 13'te devam eden köşeli kasa yapısının iPhone 14 serisinde devam edeceği görülüyor.
iPhone 14 pro versiyonlar yine üçlü kamera kurulumuyla gelecek.
Apple'ın tasarım anlamında radikal bazı değişiklikleri olsa da genel hatlar hala aynı.
iPhone 14 Pro siyah renk arka kamera kurulumu
Tasarımcı görsellerin üç boyutlu modellerini artırılmış gerçeklik için de paylaştı.
iPhone 14 için paylaşılan diğer görseller aşağıda yer alıyor.
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