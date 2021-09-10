  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
14
Daha 13 çıkmadan iPhone 14'ü sızdırdılar

2021-09-10 04:55:38
Daha 13 çıkmadan iPhone 14'ü sızdırdılar

2022 yılında tanıtılması planlanan iPhone 14 serisi sızdırıldı.

#1
Foto - Tasarımcı Jon Prosser tarafından yapılan paylaşımlarda iPhone 14'te köklü değişiklikler olacağa benziyor.

Tasarımcı Jon Prosser tarafından yapılan paylaşımlarda iPhone 14'te köklü değişiklikler olacağa benziyor.

#2
Foto - iPhone 14 tasarımında köklü bir değişim olarak ön kamera çentiğinin delikli yapıya sahip olduğu görülüyor.

iPhone 14 tasarımında köklü bir değişim olarak ön kamera çentiğinin delikli yapıya sahip olduğu görülüyor.

#3
Foto - iPhone 13 tanıtım etkinliği öncesinde paylaşılan görseller büyük bir etki yarattı.

iPhone 13 tanıtım etkinliği öncesinde paylaşılan görseller büyük bir etki yarattı.

#4
Foto - Bu sızdırılan görsellerin doğruluğu henüz net değil ancak geçtiğimiz yıllarda bu tür paylaşımlar yeni tanıtılacak cihazlara dair büyük ipuçları barındırıyordu.

Bu sızdırılan görsellerin doğruluğu henüz net değil ancak geçtiğimiz yıllarda bu tür paylaşımlar yeni tanıtılacak cihazlara dair büyük ipuçları barındırıyordu.

#5
Foto - Apple'ın iPhone X ile başlayan çentik macerası sonunda iPhone 14 ile bitecek gibi görünüyor.

Apple'ın iPhone X ile başlayan çentik macerası sonunda iPhone 14 ile bitecek gibi görünüyor.

#6
Foto - Ancak delikli kamera tasarımı herkesin aklında Samsung veya diğer Android cihazlardan bir kopyalama gibi göründü.

Ancak delikli kamera tasarımı herkesin aklında Samsung veya diğer Android cihazlardan bir kopyalama gibi göründü.

#7
Foto - Arka kamera kurulumunun çıkıntı yerine kasaya entegre olması gayet şık duruyor fakat bu da Samsung vari bir tasarıma benziyor.

Arka kamera kurulumunun çıkıntı yerine kasaya entegre olması gayet şık duruyor fakat bu da Samsung vari bir tasarıma benziyor.

#8
Foto - iPhone 12 ve iPhone 13'te devam eden köşeli kasa yapısının iPhone 14 serisinde devam edeceği görülüyor.

iPhone 12 ve iPhone 13'te devam eden köşeli kasa yapısının iPhone 14 serisinde devam edeceği görülüyor.

#9
Foto - iPhone 14 pro versiyonlar yine üçlü kamera kurulumuyla gelecek.

iPhone 14 pro versiyonlar yine üçlü kamera kurulumuyla gelecek.

#10
Foto - Apple'ın tasarım anlamında radikal bazı değişiklikleri olsa da genel hatlar hala aynı.

Apple'ın tasarım anlamında radikal bazı değişiklikleri olsa da genel hatlar hala aynı.

#11
Foto - iPhone 14 Pro siyah renk arka kamera kurulumu

iPhone 14 Pro siyah renk arka kamera kurulumu

#12
Foto - Tasarımcı görsellerin üç boyutlu modellerini artırılmış gerçeklik için de paylaştı.

Tasarımcı görsellerin üç boyutlu modellerini artırılmış gerçeklik için de paylaştı.

#13
Foto - iPhone 14 için paylaşılan diğer görseller aşağıda yer alıyor.

iPhone 14 için paylaşılan diğer görseller aşağıda yer alıyor.

Ar damarları çatladı! Eser Yenenler ve eşinden 'Mahremiyet' rezaleti
Gündem

Ar damarları çatladı! Eser Yenenler ve eşinden 'Mahremiyet' rezaleti

Genç kızlarının vücutlarının bir meta olarak kullanılarak teşhir edildiği sözde güzellik yarışması Miss Turkey'de bir skandal yaşandı. Rezil..
Bayraktar'dan 'erken doğum' müjdesi
Gündem

Bayraktar'dan 'erken doğum' müjdesi

Baykar Teknoloji Lideri ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, silahlı insansız hava aracı Bayraktar T..
AK Parti'nin masasında bulunan son anket! Numan Kurtulmuş açıkladı
Gündem

AK Parti'nin masasında bulunan son anket! Numan Kurtulmuş açıkladı

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, partisinin masasının üzerinde bulunan son seçim anketine ilişkin konuştu.
Yine o mahalle, yine mide bulandıran olaylar! Kadına şiddet, gayrı meşru ilişkiler...
Gündem

Yine o mahalle, yine mide bulandıran olaylar! Kadına şiddet, gayrı meşru ilişkiler...

Magazin çukurunda her geçen gün yeni bir skandal yaşanırken, kokuşmuş mahalleden yine mide bulandıran bir haber gündeme geldi. Yönetmen Çağr..
Acı haberle yıkılan Putin kararını verdi
Dünya

Acı haberle yıkılan Putin kararını verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hayatını kaybeden Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev’e Rusya’nın Kahramanı unvanını verdi...
DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları açıklandı mı?

DGS yerleştirme sonuçları 2021 | 11 Temmuz’da gerçekleştirilen DGS’nin sonuçları 11 Ağustos’ta açıklanmış ardından da tercih süreci başlamış..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay