Daha 10 yaşında ama! Yeteneğiyle kendine hayran bırakıyor

Öğretmenleri de yeteneğini keşfetti İlkokula başladıktan sonra yeteneğinin de öğretmenleri tarafından fark edildiğini ifade eden anne Esra Demirhan, "Hüdai ilkokula başladı, ilkokulda da öğretmeni yine aynı şekilde Hüdai'nin resime çok büyük ilgisi var, yeteneği var dedi. İlkokuldaki öğretmeni Yasin hoca, oğlumla çok fazla ilgilendi. Yasin öğretmenimiz oğlunuz çok yetenekli, sınava girmesi lazım, mutlaka kazanır diye düşünüyorum dedi. Girdiği sınavlardan birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülleri aldı. Şu an Uğur öğretmenimiz var, Hüdai'nin sınıf öğretmeni o da aynı şeyleri söyledi. Uğur hocam resim yeteneğinin yanı sıra Hüdai'nin matematik alanında çok başarılı olduğunu, matematiğinin iyi olduğunu bizlere söyledi. Bu çocuk matematikte uzman, biraz üzerine düşer çabalarsa ileride profesör olacağına inanıyorum dedi" şeklinde konuştu.