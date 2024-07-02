Daha 10 yaşında ama! Yeteneğiyle kendine hayran bırakıyor

Toruna en büyük destek anneannesinden Torunu Aziz Mahmut Hüdai Demirhan'ın en büyük destekçilerinden biri olduğunu söyleyen anneanne Ayşe Ulusoy, "Aziz Mahmut Hüdai benim ilk göz ağrım. Ben onu çok seviyorum. Küçükken onu alıp köye götürdüm. Orada bana anneanne bana resim defteri alabilir misin dedi. Alırım oğlum, ne yapacaksın dedim. Anneanne ben resim yapacağım deyince, sen yeter ki resim yap ben sana alırım dedim, öyle resim yapmaya başladı. Bir hevesle başladı, bir sürü resim yaptı, yapmaya da devam ediyor. Oğlumun resimleri çok güzel" dedi.