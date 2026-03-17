Türkiye'nin işgalden kurtardığı Libya'da doğalgazı bulan ülkeye bakın: Devasa keşif yapıldı

Eni'nin açıklamasında, şu ifadeler yer aldı: "İlk hacimsel değerlendirmelere göre BESS 2 ve BESS 3 yapılarında toplamda 28 milyar metreküpten fazla gaz rezervi bulunuyor. Bu yapıların 2005'ten beri üretimde olan Libya'nın en büyük açık deniz gaz sahası Bahr es-Selam'ın mevcut altyapısına yakın olması, mevcut tesislere bağlanarak hızlı bir şekilde geliştirilmesini mümkün kılacak. Üretilen gazın bir kısmı Libya iç pazarına, bir kısmı ise İtalya'ya ihracata yönlendirilecek."