Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri açıklandı: Türk Bordo Bereliler devleri sıraya dizdi
Uluslararası savunma analiz kuruluşu Global Firepower, 2026 yılının en seçkin askeri birimlerini açıklarken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göz bebeği Bordo Bereliler listeye damga vurdu. Sınır ötesindeki nokta operasyonları ve asimetrik savaş uzmanlıklarıyla dünya devlerini geride bırakan Türk timleri, 4. sıraya yerleşerek küresel bir caydırıcılık tescili aldı. Listenin zirvesinde ise ABD, Birleşik Krallık ve Rusya özel kuvvetleri amansız bir rekabet içinde yer buldu.