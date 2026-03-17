
Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri açıklandı: Türk Bordo Bereliler devleri sıraya dizdi
Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri açıklandı: Türk Bordo Bereliler devleri sıraya dizdi

Uluslararası savunma analiz kuruluşu Global Firepower, 2026 yılının en seçkin askeri birimlerini açıklarken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göz bebeği Bordo Bereliler listeye damga vurdu. Sınır ötesindeki nokta operasyonları ve asimetrik savaş uzmanlıklarıyla dünya devlerini geride bırakan Türk timleri, 4. sıraya yerleşerek küresel bir caydırıcılık tescili aldı. Listenin zirvesinde ise ABD, Birleşik Krallık ve Rusya özel kuvvetleri amansız bir rekabet içinde yer buldu.

Foto - Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri açıklandı: Türk Bordo Bereliler devleri sıraya dizdi

Uluslararası savunma analiz kuruluşları, 2026 yılının en başarılı özel kuvvetler listesini güncelledi. Hibrit savaş yeteneği, operasyonel başarı ve teknolojik entegrasyon kriterlerine göre yapılan sıralamada TSK Özel Kuvvetler Komutanlığı damga vurdu. Sınır ötesindeki nokta operasyonları ve Suriye ile Irak’taki terörle mücadele başarıları, Türk timlerini dünyanın en caydırıcı güçlerinden biri haline getirdi.

Foto - Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri açıklandı: Türk Bordo Bereliler devleri sıraya dizdi

Türkiye'nin Özel Kuvvetleri, 2026 raporunda 4. sıraya yerleşerek birçok küresel gücü geride bıraktı. Özellikle rehine kurtarma ve asimetrik savaş konusundaki uzmanlıkları, Bordo Bereliler'i listenin en üst basamaklarına taşıdı. Terörle mücadeledeki yüksek disiplin ve insan iradesinin sınırlarını zorlayan eğitim süreçleri, Türk timlerinin sahadaki mutlak hakimiyetini tescilledi.

Foto - Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri açıklandı: Türk Bordo Bereliler devleri sıraya dizdi

Dünyanın en elit birimleri arasında ilk üç sırayı ABD, Birleşik Krallık ve Rusya paylaştı. Listenin 1 numarasında kara, deniz ve havada çok yönlü operasyon kabiliyetiyle ABD'nin Navy SEALs ve Delta Force birimleri yer aldı. Birleşik Krallık'ın SAS ve SBS timleri dünya standartlarındaki rehine kurtarma yetenekleriyle 2. sırayı alırken, Rusya'nın gerilla savaşı uzmanı Spetsnaz birimi 3. sırada kendine yer buldu.

Foto - Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri açıklandı: Türk Bordo Bereliler devleri sıraya dizdi

Global Firepower 2026 verilerine göre dünyanın en etkin 25 özel kuvvet birimi şu şekilde: 25. SOG – İSVEÇ • Özellik: Hassas operasyon kabiliyeti • Başarı: NATO destekli görevlerde etkin rol 24. FSK – NORVEÇ • Özellik: Zorlu iklimlerde operasyon yeteneği • Başarı: Barışı koruma görevleri 23. EKAM – YUNANİSTAN • Özellik: Rehine kurtarmada uzmanlık • Başarı: Avrupa'da başarılı özel operasyonlar 22. GEO – İSPANYA • Özellik: Terörle mücadele odaklı birim • Başarı: ETA operasyonlarında gösterdiği başarı 21. KOPASSUS – ENDONEZYA • Özellik: Zorlu arazi şartlarına uyum • Başarı: Bölgesel isyanların bastırılması 20. KCT – HOLLANDA • Özellik: Uluslararası barışı koruma alanında uzman • Başarı: NATO görevlerinde kritik katkılar

Foto - Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri açıklandı: Türk Bordo Bereliler devleri sıraya dizdi

19. BOPE – BREZİLYA • Özellik: Kentsel çatışma tecrübesi • Başarı: Favela güvenlik operasyonları 18. UNİT 777 – MISIR • Özellik: Yakın mesafe terör operasyonları • Başarı: Rehine kurtarma görevlerinde başarı 17. SAT – JAPONYA • Özellik: Hızlı rehine kurtarma kapasitesi • Başarı: Tokyo'daki kritik rehine krizlerinin çözümü 16. SSG – PAKİSTAN • Özellik: Sınır ötesi operasyonlara hazırlıklı • Başarı: Hindistan ile yaşanan kritik dönemlerde yürüttüğü görevler 15. NZSAS – YENİ ZELANDA • Özellik: Özel operasyonlarda yüksek etkinlik • Başarı: Afganistan'daki operasyonel başarılar

Foto - Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri açıklandı: Türk Bordo Bereliler devleri sıraya dizdi

14. 707. ÖZEL GÖREV GÜCÜ – GÜNEY KORE • Özellik: Asimetrik tehditlere hızlı tepki • Başarı: Kuzey Kore'ye yönelik gizli görevler 13. JW GROM – POLONYA • Özellik: Hassas operasyon uzmanlığı • Başarı: Balkanlar ve Afganistan'daki başarıları 12. GIS – İTALYA • Özellik: Terörle mücadele yetkinliği • Başarı: Avrupa'daki kritik operasyonlar 11. SNOW LEOPARD UNİT – ÇİN • Özellik: Yoğun kent güvenliği operasyonları • Başarı: Olimpiyatlar dönemindeki üst düzey güvenlik görevleri 10. SASR – AVUSTRALYA • Özellik: Uzun menzilli keşif uzmanlığı • Başarı: Vietnam ve Afganistan'daki operasyonlar

Foto - Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri açıklandı: Türk Bordo Bereliler devleri sıraya dizdi

9. NSG (KARA KEDİLER) – HİNDİSTAN • Özellik: Büyük şehirlerde hızlı müdahale • Başarı: 2008 Mumbai saldırılarındaki rolü 8. GSG 9 – ALMANYA • Özellik: Rehine kurtarmada yüksek başarı • Başarı: 1977 Lufthansa uçak kurtarma operasyonu 7. JTF2 – KANADA • Özellik: Gizli operasyon kabiliyeti • Başarı: Afganistan ve Haiti görevlerinde etkinlik 6. GIGN – FRANSA • Özellik: Özel rehine kurtarma teknikleri • Başarı: 1994 Air France uçak operasyonu 5. SHAYETET 13 – İSRAİL • Özellik: Denizaltı sabotajında uzmanlık • Başarı: Çok sayıda başarılı deniz özel operasyonu

Foto - Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri açıklandı: Türk Bordo Bereliler devleri sıraya dizdi

4. BORDO BERELİLER – TÜRKİYE Özellikler: Sınır ötesi operasyonlar, rehine kurtarma ve terörle mücadelede üstün başarı. Başarılar: Suriye ve Irak'taki terörle mücadele operasyonları. Bordo Bereliler, dünya çapında üst sıralarda yer alarak Türkiye'nin askeri gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Zorlu görevlerde gösterdikleri başarı ve disiplinli eğitimleri, onları yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en iyi özel kuvvetlerinden biri yapıyor. 3. SPETSNAZ – RUSYA • Özellik: Gerilla savaşı tekniklerinde uzman • Başarı: Çeçenistan ve Ukrayna'daki operasyonlar 2. SAS & SBS – Birleşik Krallık • Özellik: Dünya standartlarında rehine kurtarma • Başarı: 1980 İran Büyükelçiliği operasyonu 1. NAVY SEALS & DELTA FORCE – ABD • Özellik: Kara, deniz ve havada çok yönlü operasyon kabiliyeti • Başarı: Usame Bin Ladin operasyonu

