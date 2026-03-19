Cüneyt Özdemir yarın seçim olsa kazanacak partiyi açıkladı: Bunlar tanka tüfeğe mi oy veriyor diye küçümsüyorlar
Cüneyt Özdemir yarın seçim olsa kazanacak partiyi açıkladı: Bunlar tanka tüfeğe mi oy veriyor diye küçümsüyorlar

Gazeteci Cüneyt Özdemir İran savaşının Türkiye'ye yansımalarını yorumladı. Özdemir savaş sonrası seçim yapılması halinde kazanacak partiyi açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları 20'nci gününe girerken, gazeteci Cüneyt Özdemir bölgesel krizin iç siyasete etkilerini değerlendirdi. Özdemir, güvenlik endişelerinin AK Parti'ye yaradığını ve muhalefetin yetersiz kaldığını söyledi.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş 20'nci gününde devam ederken, bölgesel krizin Türkiye'nin iç siyasetine yansımaları tartışılmaya başlandı. İran'ın, İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'deki hedeflere yönelik misillemeleri sürerken, İranlı yetkililer saldırılarda ölü sayısının 1348'i, yaralı sayısının ise 17 bini aştığını duyurdu. Gazeteci Cüneyt Özdemir, kendisine ait YouTube kanalında yaptığı yayında, bölgedeki ateş çemberinin Türk seçmeninin tercihlerini ve siyasetin gündemini nasıl etkilediğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Sosyologların seçim sonuçlarını anlamakta zorlandığını belirten Özdemir, "Ne yani bunlar tanka tüfeğe mi oy veriyor diyerek AK Parti seçmenini küçümsüyorlar. Bugün Dubai'de veya İran'da yaşanan krizler en çok AK Parti'nin işine yarıyor. Çünkü güvenlik politikaları üzerine siyaset üreten parti onlar." dedi.

Bölgedeki çatışma ortamının iktidarın elini güçlendirdiğini savunan Özdemir, "Bugüne kadar bu böyle ciddiye alınmadı ya da kıyısından köşesinden şey oldu. Ama bakma bu İran krizinden, şu anda yarın seçim olsa AK Parti farkla kazanır." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında muhalefetin gündem belirleme çabalarını eleştiren Özdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına atıfta bulunarak şunları kaydetti: "Şimdi söylemek istemiyorum, ben bir şey deyince iş yine muhalefete geliyor. Turpun küçüğünü açıklıyoruz diye basın toplantısı yapıyor Özgür Özel. Ya ortalık yangın yeri arkadaş. Milletin umurunda değil turpun küçüğü, büyüğü de umurunda değil."

Halkın asıl gündeminin ekonomik ve güvenlik kaygıları olduğunun altını çizen Özdemir, konuya "Türkiye'de şu anda pek çok kişi acaba petrol fiyatları artar mı, yarın bir gün Allah muhafaza Türkiye bu savaşa çekilir mi, bunun derdinde." sözleriyle işaret etti.

Toplumun her kesiminde benzer bir korkunun hakim olduğunu ve muhalefetin bölgedeki savaşla pek ilgilenmediği yönünde bir imaj çizdiğini anlatan Özdemir çarpıcı "Haksız mıyım yani? Benim etrafımdaki iş insanları bunun derdinde. Sıradan insan bunun derdinde. Çocuğunu okula gönderen insan bunun derdinde. Bunun endişesini yaşıyor."

Yorumlar

Hamza Şavkılı

Balıkları ürkutmeyin

Keremoviç

Özgür özel amcam iktidara gelirse bizde yaşarsak 10 yıl sonra rakı 140 TL olacak bize ne tanktan tüfekten iran itsrail ABD savaşından bize rakı lazım ehe ehehehe.
O ülkede bayram namazı kılınmayacak!
Dünya

O ülkede bayram namazı kılınmayacak!

Kuveyt Ulu Camisi'nde, ülkenin içinde bulunduğu "savaş" nedeniyle bayram namazının kılınmayacağı açıklandı.
Trump lobisinde yeni kriz: ‘MAGA' Öldü!’
Dünya

Trump lobisinde yeni kriz: ‘MAGA' Öldü!’

Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent’in, İran ile yaşanan savaşı İsrail lobisinin bir tertibi şeklinde niteleyerek görevinden ..
Suriye’de kimyasal temizlik zamanı: Türkiye "Özgürlüğün Nefesi"ne katıldı!
Dünya

Suriye’de kimyasal temizlik zamanı: Türkiye "Özgürlüğün Nefesi"ne katıldı!

Türkiye, devrik Esad rejiminden miras kalan kimyasal silah kalıntılarının imhası için kurulan uluslararası görev gücüne resmen katıldı. Suri..
Fatih Camii'nde görülmemiş olay! Kadınlar başörtülerini erkeklerin önüne attı
Gündem

Fatih Camii'nde görülmemiş olay! Kadınlar başörtülerini erkeklerin önüne attı

İstanbul’un simge yapılarından Fatih Camii, bu Kadir Gecesi'nde asırlardır şahitlik etmediği kadar ağır ve yakıcı bir eyleme sahne oldu. Ter..
Tevfik Diker, Akit'i hedef alan Özgür'ü yerin dibine soktu
Gündem

Tevfik Diker, Akit'i hedef alan Özgür'ü yerin dibine soktu

Eski milletvekili emekli yarbay Tevfik Diker; cesur, güçlü ve bağımsız yayıncılık anlayışıyla Türkiye’nin en etkili seslerinden Yeni Akit'i ..
Denizcilik yasası askıya alındı Hürmüz ABD'yi vurdu
Ekonomi

Denizcilik yasası askıya alındı Hürmüz ABD'yi vurdu

Petrol piyasasında yaşanan kısa vadeli aksaklıkları hafifletmek amacıyla, ABD limanları arasında mal taşımacılığı için Amerikan gemilerinin ..
